الاقتصاد في أسبوع..الحكومة تواصل الاقتراض.. والتضخم يرتفع لـ34.2%

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: ارتفاع التضخم لـ34.2% في شهر يوليو الماضي، والحكومة تواصل الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة، ورئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والزراعة تطرح أضحيات العيد بالحجز، والحكومة تستعد لخصخصة الشركات بداية 2018، والتموين تحدد راتب أقل من 1500 جنيه لمن يريد استخراج البطاقات التموينية، والمركزي يؤكد أن نصيب المواطن من الدين الخارجي 13.6 ألف جنيه.

ارتفاع التضخم لـ34.2%

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوى مسجلاً 34.2% لشھـر یولیـو 2017 مقارنة بنفس الشهر في 2016. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليسجل نسبة ارتفاع 3.3% ناتجة عن قرارات آخر يونيو الماضي بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من المنتجات.

وأكد المركزي للإجصاء ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 2.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، والسجائر بنسبة 8.6%، وأسطوانات البوتاجاز بنسبة 24.9%، والنقل بنسبة 4.6%، والرعاية الصحية بنسبة 9.2%.

15 مليار جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزى المصرى، أمس الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا 7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ويأتي طرح الحكومة في ظل السعي وراء توفير قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، الذي وصل خلال العام المالي 2017/2018 إلى 370 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق أذون وسندات الخزانة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا رقم 1768 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن المجلس الجديد، وفقما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية.

الزراعة تطرح أضحيات العيد بالحجز

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لطرح خلال العيد 14 ألفًا و900 رأس من عجول الجاموس البلدية و26 ألفًا و799 رأسًا من عجول البقر البلدي، و7747 رأسًا من الأغنام والماعز، تضمنت الأسعار بيع كيلو القائم من عجول الجاموس البلدية بـ50 جنيهًا للكيلو، والعجول البقري بـ55 جنيهًا للكيلو القائم، أما الأغنام والماعز فبسعر 60 جنيهًا للكيلو القائم.

وحددت الوزارة موعد حجز أضاحي العيد من العجول البقرية والجاموسية والأغنام والماعز البلدية يوم الأحد القادم، من خلال مزارع قطاع الإنتاج ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الإصلاح الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

الحكومة تستعد لخصخصة الشركات بداية 2018

اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد على إنشاء برنامج لاستحداث آليات جديدة للبورصة، مؤكدة على طرح شركة إنبي، بداية العام المقبل 2018.

التموين : استخراج البطاقات التموينية لأصحاب الرواتب الأقل من 1500 جنيه

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع قواعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة، ومنها أنه لن يكون هناك تموين للأسرة التي يتجاوز عدد أفردها 4 أشخاص، كذلك أنه لن تكون هناك بطاقات تموين جديدة لمن تتجاوز معاشاتهم 800 جنيه من أصحاب معاشات تكافل وكرامة أو معاش السادات أو معاش مبارك.

وتضمنت القواعد الجديدة أنه سيتم استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص الذين لا تتجاوز معاشاتهم 1200 جنيه شهريًّا، وكذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص الذين لن يتجاوز راتبهم 1500جنيه شهريًّا.

وأكد القرار الوزاري أنه يتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعي.

المركزي: 13.6 ألف جنيه نصيب المواطن من الدين الخارجي

قال البنك المركزى المصري إن دين مصر الخارجي ارتفع إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وبذلك فإن رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله ارتفع بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 32.5%، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 من العام المالي 2016/2017، وأرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وعن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجي المستحق على مصر، كشف المركزي ارتفاعه ليسجل نحو 760 دولارًا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه، بنهاية مارس 2017، مقارنة بـ573 دولار، ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه، فى نهاية السنة المالية 2015 / 2016.