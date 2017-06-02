2.3 % زمن «التعاطي» في دراما رمضان.. والكنيسي: ضوابط جديدة لأعمال العام المقبل

كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى عن وجود 595 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات في الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الجاري؛ منها 462 مشهد تدخين بإجمالي 9 ساعات و30 دقيقة، و133 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالى 4 ساعات و21 دقيقة.

وأضاف المرصد في بيان أصدره أمس الأربعاء، أن مشاهد التدخين تمثل نسبة 5% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية؛ 2.3% لمشاهد التعاطي، وذلك خلال السبعة أيام الأولى من شهر رمضان، في الوقت الذي بلغت مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال نفس الفترة من العام الماضى 9% لمشاهد التدخين و3% للتعاطي، منتقدا الإعلانات التي وصلت لحد الإهانة والاستخفاف بالوضع، على رأسها إعلان بيت الزكاة الذي تم وقفه بسبب حالة الغضب التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أكد مرصد الشكاوى التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، تلقيه العشرات من الشكاوى؛ أغلبها يدور في إطار انتهاك بعض البرامج والمسلسلات والمذيعين للقيم والأخلاق والأعراف المجتمعية، وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنهم يتابعون ما يبث عبر شاشات التليفزيون، مؤكدا إعداد تقرير عن الأعمال الإعلامية والدرامية المعروضة ومدى التزامها بميثاق الشرف الإعلامي، وبناء عليه سيتم تحديد القرار بخصوصها، والتي تصل إلى وقف المخالف وسحب الترخيص.

وتمنى الكنيسي لـ”البديل” أن يكون ما يحدث حاليا، آخر حلقات الفوضى الإعلامية، بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين، خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين وغيرها من الهيئات التي تم تشكيلها مؤخرا؛ لوضع رؤية للتعامل مع جميع الأعمال المعروضة.

وأوضح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أنهم يعملون حاليا على فحص الأعمال المعروضة على شاشات التليفزيون؛ لوضع ضوابط لها، مؤكدا أن المشهد الإعلامي سيتغير خلال الفترة المقبلة، خصوصا ما يتم عرضه خلال شهر رمضان، مضيفا أن المجلس شكل مرصدا للمتابعة، وخصص رقما للتواصل مع المواطنين والمجلس لتلقي الشكاوى في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

علي الجانب الآخر، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن غياب الدور الرقابي على ما ينشر زاد من تفاقم الأزمة، في ظل تحكم رأس المال واهتمام أغلب القنوات ببيع مساحات إعلانية بصرف النظر عن المحتوى، مؤكدا أن غياب ميثاق الشرف الإعلامي، وتقاعس الجهات المسؤولة ساعد علي انتشار الأعمال المخالفة.

وأوضح العالم لـ”البديل”، أن مفهوم الرقابة ليس لتقليل مساحة حرية الرأي، لكن لمنع الأعمال المسيئة والمهينة من الإذاعة؛ بحيث يكون هناك ضوابط محددة يلتزم بها الجميع ويحاسب من يخرج عنها أو يقدم أعمالا تتعارض مع عادات وقيم الشعب المصري.