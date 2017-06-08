وعود تطوير التعليم الفني باقية.. والوزراء يرحلون

“الوزارة وضعت خطة لتطوير شكل التعليم الفني بحلول 2020، والارتقاء بمستواه ليستوعب المزيد من التخصصات وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتطوير المناهج، وتحويلها إلى رقمية، بما يسمح بمساحة أكبر للطلاب؛ للاطلاع والبحث”.. كلمات قالها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس خلال حديثه عن تطوير التعليم، لكن تصريحات الوزير سبقها وعود كثيرة بالتطوير من ثلاثة وزراء سابقين، دون تنفيذ شيء على أرض الواقع.

أبو النصر وخطة 2014/2018

بدأ تصريحات التطوير الوزير الأسبق، محمود أبو النصر، بعدما أعلن عن خطة التعليم الفني 2014/2018، التي نصت على إعداد فني ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية، والعالمية (معرفيًا – مهاريًا)، ويشارك بإيجابية فى تقدم ورُقي الوطن.

ووضعت الخطة حينها أهدافاً إجرائية، لتطوير كل عنصر من عناصر التعليم الفني، منها بناء المناهج على أسس علمية صحيحة، وتحديد احتياجات سوق العمل من جميع تخصصات التعليم الفني بتنوعاته المختلفة، وتحديد التوصيف المهني للتخصصات المختلفة، وشراكة جميع الجهات والهيئات والمراكز المعنية في تطوير وبناء المناهج الدراسية، وتحليل العمل الخاص بوظائف التخصص، وإعداد وثيقة شاملة للمنهج.

أما الهدف الثاني ضمن خطة أبو النصر، تمثل في تطوير أساليب التقويم عن طريق تفعيل التقويم الشامل المتمركز على الطالب من جميع جوانبه، والتركيز على الاختبارات الأدائية للطالب، والاهتمام بالاختبارات النفسية والإبداعية والاجتماعية، وتنوع أساليب التقويم، وتقويم جميع جوانب العملية التعليمية وفقا لمعايير علمية مقننة.

وكان التوجيه الفني هدفا ثالثا لخطة الوزير الأسبق؛ من خلال التنمية المهنية المستدامة للتوجيه الفني، وتحسين أحوال الموجه، وإصلاح القوانين والقرارات المنظمة لعمل التوجيه، ووضع معايير موضوعية وعلمية لاختيار الموجه، وإعادة هيكلة التوجيه لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، لكن شيئا لم يحدث، حتى رحيل الوزير.

محمد يوسف 2016/2017

وعاد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني السابق لتكرار وعود التطوير في أغسطس 2015، حيث أكد أن الوزارة لديها خطة لتطوير التعليم الفني للعام الدراسي بعد المقبل؛ أي عام 2016-2017، وأضاف: “لدينا وقت كاف لتطوير جميع المناهج عام 2016، إلا أننا طورنا بعض أجزاء المناهج، ومن المتوقع أن ننتهي من هذا التطوير في فبراير 2016″، حتى تم إدماج التعليم الفني بالتعليم، وتجمدت كل خطط التطوير.

خطة الهلالي الشربيني 2016/2030

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم السابق، في شهر نوفمبر من العام الماضي، إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية 2030 للتعليم بشكل عام وللتعليم الفني بشكل خاص، وكرر نفس أهداف خطته التي أعلنها الوزير الذي سبقه، حيث أوضح أن الخطة تضمنت تطوير التعليم الفني خلال 4 سنوات بنسبة 60% بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من الجهات الدولية من إنجلترا وفرنسا وألمانيا، كما تضمنت إصلاح التعليم الفني، من خلال ربطه بسوق العمل، حتى يتخرج الطالب فيجد وظيفة في انتظاره، وأن خطة التطوير تحتاج لتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، وحدد عامين حتى تظهر نتيجة التطوير، حتى رحل الوزير، وظلت تصريحات التطوير باقية.