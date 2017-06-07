هزيمة داعش في سوريا والعراق لن تنهِ هجماتها ضد الغرب (مترجم)

أورلاندو، نيس، باريس، بروكسل، برلين، ميونيخ، لندن، والآن مانشستر. أصبح النمط مألوفا بشكل مثير للقلق. تنتشر الأخبار مع لقطات بالهاتف المحمول لمشاة يتنزهون على شاطئ البحر، متسوقين يستمتعون في احتفالات عيد الميلاد أو أطفال متحمسون في حفلة بوب، ثم تأتي طلقات نارية، شاحنة ضخمة أو انفجار هائل يليه الذعر، وناس يجرون، وجثث هامدة.

في غضون ساعة، يظهر السياسيون على الهواء مع مجموعة من الإدانات والتعازي. والنمط الذي أصبح مألوفا أكثر هو وصف القتلة بالمتسللين أو أفراد المجتمعات المسلمة المهاجرة، ومعظمهم من أتباع طائفة الموت المعروفة باسم داعش.

سلمان العبيدي، منفذ هجوم مانشستر البالغ من العمر 22 عاما والذي والديه هاجرا إلى المملكة المتحدة من ليبيا، أفيد أنه كان غاضبا من وفاة صديقه العام الماضي فيما شعر أنه جريمة كراهية ضد المسلمين.

لكن هناك عنصرا ثابتا واحدا يثير قلق السلطات هو أن منفذي تلك الهجمات كانوا إما ملهمين من داعش أو تم تدريبهم باحترافية من قبل التنظيم الإرهابي.

الأسوأ من ذلك أنه مع تقدم القوات العراقية والسورية على معاقل داعش في الرقة بسوريا والموصل في العراق لن يضع نهاية للهجمات ضد الغرب، بل يخشى خبراء الأمن الغربي من أن انهيار التنظيم سيولد موجة من الهجمات الانتقامية من قبل أعضائه المتناثرين في جميع أنحاء العالم والأصعب من ذلك هو القدرة على تتبع المتعاطفين معه.

على سبيل المثال، عاد العبيدي من ليبيا قبل أيام قليلة من تنفيذه انفجار مانشستر في حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي. ومن الممكن أنه قد زار داعش في سوريا أثناء الرحلة نفسها، على الرغم من أن الجماعة تحافظ على وجود قوي في ليبيا أيضا. وفي كلتا الحالتين، استخدم عبادي قنبلة محلية الصنع مشابهة للتي تم استخدامها في هجمات بروكسل عام 2016، والتي نفذها أيضا مسلحون مدربون من قبل داعش.

“يجب على الإرهابيين الحصول على الحظ مرة واحدة، في حين أن الشرطة تحتاج إلى أن تكون محظوظة في كل مرة”، وفقا لمسؤول أمني بريطاني كبير في مجال مكافحة الإرهاب يحضر بانتظام إحاطات في مجلس الوزراء البريطاني، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأضاف “لدينا أشخاص جيدون في هذا المجال وعلاقات مع بعض زملائنا القاريين … لدينا شركاء جيدون يبقونا مطلعين على قائمة تحليل البيانات “.

المشكلة في مثل هذه الشبكة الضخمة والمتطورة هي أنها تصيد أسماك القرش وكذلك أسماك القرش المحتملة. وكان العبيدي قد تم اعتباره من قبل الشرطة متطرفا محتملا قبل سنتين على الأقل من قيامه بتنفيذ هجومه.

وقال المسؤول الأمني البريطاني أن عملية إبقاء كل مشتبه به تحت المراقبة هو “أمر مكلف بشكل لا يستهان به وكثيف العمالة.. فهناك الرجال الغير مؤذيين وهناك الهادئين الذين يخرجون من أي مكان مفاجأة لك”

وقد أصيب التعاون الأمنى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضربة قوية في أعقاب هجوم مانشستر بعد أن تم تسريب صور مفصلة عن مسرح الجريمة إلى الصحافة الأمريكية.

وأعلنت شرطة مانشستر أنها لن تشارك بشكل روتيني المعلومات الحساسة خوفا من مزيد من التسريبات، على الرغم من أن السلطات البريطانية سرعان ما شددت على أن هذا قرار محلي لن يؤثر على عمليات تبادل الاستخبارات الإستراتيجية، وبدأت المشاركة مرة أخرى بعد أيام.

لكن يقول مسؤولون روس أن فجوة أكثر خطورة في دفاعات بريطانيا الأمنية هي أن التعاون الاستخباراتي بين لندن وموسكو قد تم تعليقه منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفينينكو بالسم في لندن عام 2006 من قبل عملاء روس، وفقا لما ذكره تحقيق قضائي بريطاني.

وقال اوليج موروزوف، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسى، إنه “بعد تعليق العلاقات، أصبح هذا العالم أكثر خطورة بالنسبة لنا جميعا”.

وأضاف “نحن نراقب عن كثب داعش في سوريا، ولن أخفي عنكم، نحن نزيل مواطنينا الذين هم مع داعش كلما استطعنا ذلك لأننا نعلم أنهم سيواصلون عملهم الدموي إذا سمح لهم بالعودة إلى ديارهم. لكننا نعمل بشكل منفصل عن الأمريكيين والبريطانيين… على الرغم من أن لدينا عدوا مشتركا “.

في الولايات المتحدة، وعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالعمل مع بوتين ضد داعش، ولكن حتى الآن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا لا يزال مجمدا، كما يقول موروزوف.

تعددت الاستراتيجيات.. والفشل واحد:

السؤال الأكبر الذي أثاره هجوم مانشستر وغيره هو عما إذا كان هناك حل عالمي لمثل هذه الأنواع من الاعتداءات. ومنذ هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، اتبع الأمريكيون نهجين مختلفين.

بعد فترة وجيزة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش “الحرب على الإرهاب” وغزا الدول لمنع الجهاديين من مهاجمة أمريكا، في حين أن خلفه باراك أوباما تجنب غزو دول بشكل مباشر مثل سوريا لنفس السبب بالضبط. لكن كلا النهجين فشلا في إبعاد الإرهاب عن الغرب.

فرنسا، التي بقيت خارج العراق (ولكن قاتلت في ليبيا)، تحملت عددا كبيرا بشكل غير متناسب من الهجمات الإرهابية، في حين شهدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عددا قليلا نسبيا على الرغم من أدوارهما القيادية في غزو العراق وقصف سوريا.

كان حل ترامب، حتى الآن، هو محاولة حظر المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، على الرغم من أن جميع الهجمات تقريبا في الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر كانت محلية من الداخل. كما عزز تضامنه مع الملكيات في الشرق الأوسط مثل السعودية التي اعتبرها – من وجهة نظره – بأنها “حليفا قويا” ضد الإرهاب.

إلا أن أيا من هذه الأساليب غيرت السرد الذي اعتنقه العديد من الجهاديين: أن الغرب يقتل المسلمين الأبرياء، لذا يجب على أتباع الإسلام الحقيقيين أن يقاتلوا بقوة.

قال مفجر لندن عام 2005 ،شهزاد تنوير، في فيديوه الاستشهادي: “أنت تقتلنا.. لقد قصفت أمهاتنا وأطفالنا وإخواننا في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان “. وبعد 12 عاما، قالت شقيقة سلمان العبيدي، جومانة، لصحيفة وول ستريت جورنال أن شقيقها “رأى أطفالا مسلمون يموتون في كل مكان … ورأى المتفجرات الأمريكية تنزل على الأطفال في سوريا، فأراد الانتقام “.

بؤر داعشية خاصة بنا:

وبغض النظر عن وجود جهد حقيقي لمكافحة هذا السرد، يبدو أن داعش قد استحوذت على خيال عدد من المجتمعات الإسلامية حول أوروبا. على سبيل المثال، ضاحية مولنبيك في بروكسل ودوسلدورف بألمانيا كانا بؤرة توليد وإيواء خلايا الجهاديين الذين شنوا هجمات عبر أوروبا في العام الماضي.

حي آخر هو موس سايد بمدينة مانشستر بانجلترا، حيث أفادت الشرطة بالإضافة إلى العبيدي، اثنان من زملاء جومانا العبيدي هربا من المنزل في عمر 16 عاما، وهما التوأم زهراء وسلمى هالان، في عام 2015 للانتقال إلى سوريا، ويغردان الآن أخبار حياتهم اليومية كعرائس جهادية.

وكشف تحقيق لاحق أجرته صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” أن السلطات أبلغت 350 طفلا محليا بأنهم عرضة للتطرف.

وكشف تقرير آخر صادر عن الجارديان أن 16 شخصا على الأقل أدينوا بأنهم انضموا أو حاولوا الانضمام إلى الجماعات المسلحة أو لقوا حتفهم من أجل داعش، قد عاشوا على بعد 2.5 ميل من حي موس سايد بمانشستر.

المسألة الأعمق بالطبع هي أن مجتمعات مفتوحة كأوروبا ليس لديها دفاع حقيقي ضد التكتيكات الإرهابية. كما كتب بروس هوفمان في دراسته الكلاسيكية حول الإرهاب، هم سلاح واحد مضمون للضعفاء ضد الأقوى، والهدف ليس مجرد القتل ولكن لخلق سلطة حيث لا يوجد شيء من خلال الدعاية الناتجة عن العنف.

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