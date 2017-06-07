نتائج اجتماع دول الجوار الليبي

بينما تشهد ليبيا تطورات عدة، عسكريًّا وسياسيًّا، تحاول دول الجوار (تونس ومصر والجزائر) أن تتفاعل مع هذه التطورات، حيث إن لديهم تخوفات وتوجسات عدة من تأثيرات الاضطرابات والتدهورات الأمنية في البلاد، خاصة وأن جميعم تربطهم حدود طويلة مع ليبيا.

وأجتمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة الجزائرية الاثنين، للوقوف على آخر تطورات الملف الليبي والتباحث بشأن الخروج من الأزمة المتفاقمة ودفع عملية التسوية بين الفرقاء إلى الأمام.

يأتي اجتماع الجزائر بعد أسبوع من شن مصر غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا خاصة في درنة، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة المنيا، وخلف عددًا من القتلى والجرحى.

تباينات المواقف بشأن الأزمة الليبية

يأتي اجتماع دول الجوار الليبي في ضوء تباين المواقف بشأن الأزمة الليبية، فيوجد خلاف جزائري مصري حول تواجد الحركات الإسلامية في معادلة الحكم مستقبلًا في ليبيا، حيث تتحفظ القاهرة على تواجد أعضاء من جماعة الإخوان في الحكومة القادمة، مدعمة في نفس الوقت الجنرال خليفة حفتر العدو اللدود لهذه الجماعة، فيما ترى الجزائر أن الحل يجب أن يشارك فيه الإسلاميون والجميع دون استثناء.

وكان وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس بدءوا منذ أشهر اجتماعات لبحث تعديل اتفاق الصخيرات، ليتم توقيعه في العاصمة الجزائر بحضور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ولكن «تعقيدات المباحثات» بين دول الجوار أجلت الأمر.

في نفس الوقت تشير تقارير إلى أن تونس تقف في خندق واحد مع الحكومة الجزائرية، إذ تدعم مشاركة الإسلاميين في الحكومة الليبية المستقبلية، وذلك على خلفية مشاركة الإخوان في تونس بالحكم، لذلك يحاول كل طرف في الاجتماع الأخير أن يستميل الآخر لوجهة نظره لحل الأزمة.

محاولات مصرية لإقناع الجوار بتفهم الضربات في ليبيا

بعد الضربات المصرية في ليبيا، ورفض الجزائر لها، سعى الكثير على لعب على هذا الوتر لضرب العلاقات المصرية الجزائرية، ولكن القاهرة حاولت في هذا اللقاء الثلاثي أن تطلع تونس والجزائر على أبعاد الضربة المصرية لإقناعهما بضرورتها.

وخرج بيان مشترك يؤكد ضرورة رفض التدخل العسكري في ليبيا بكل أبعاده، حيث أكد إعلان الجزائر، الذي جاء تتويجًا لاجتماع الوزراء الثلاثة، على «الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي، خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني»، لكن يؤكد مراقبون أن رفض التدخل العسكري ليس موجهًا ضد القاهرة، حيث قالت وزارة الخارجية المصرية عقب الاجتماع إن وزير الخارجية سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع أسباب قيام القوات الجوية المصرية بضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين فى ليبيا، بالتنسيق التام مع الجانب الليبي، مؤكدة أن هناك تفهمًا من قبل دول الجوار الليبى لهذا التوجه.

توافق الأطراف الدولية الفاعلة على الدور المصري

من جانب آخر فإن القاهرة ترتكن في هذا الاتجاه إلى توافق الأطراف الفاعلة الدولية في ليبيا على الدور المصري هناك، فبالإضافة إلى تنسيق مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضربة قبل توجيهها في أعقاب العملية الإرهابية التي ضربت الأقباط في المنيا، كانت روسيا هي الأخرى متفهمة إلى حد بعيد للضربات المصرية، حيث قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال زيارته للقاهرة مؤخرًا إن «بلاده تدعم التحركات المصرية والإماراتية بالأراضي الليبية».

دور حفتر في مستقبل ليبيا يتعزز

في نفس الإطار فإن دور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يتعزز بصورة كبيرة على الأرض، فبعد تقدمه في مناطق عدة كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة، نجح الجيش الليبي في السيطرة على مدينة الجفرة الاستراتيجية التي قيل إنها كانت مصدر العناصر الإرهابية التي ضربت الداخل المصري، لاسيما وأنها كانت تتخذها الجماعات الإرهابية المتحالفة مع المتشددين منطلقًا لهجماتها ضد الجيش.

ومن هنا يقول مراقبون إن دور حفتر في مستقبل ليبيا يتعزز يومًا تلو الآخر على واقع النتائج العسكرية على الأرض والتحركات الإقليمية، والمساندة المصرية التي تنطلق وفقًا لتوافقات دولية وإقليمية.