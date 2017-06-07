متى يعزل العرب إسرائيل؟

في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام العربي بمحاصرة دول الخليج ومعها مصر وجزر المالديف ومورشيوس لدولة قطر اقتصاديا ودبلوماسيا، كان مجلس الشيوخ الأمريكي يطرح قرارا، أول من أمس الإثنين، يدعو إلى نقل السفارة الأمريكية لدى إسرئيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفيما هللت وسائل إعلام مصرية وعربية بقرار عزل قطر باعتبارها دولة راعية للإرهاب، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تصويت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار “تكريما للذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس “نكسة العرب”.

ماكونيل قال إن “هذه الخطوة التى اتخذت أمس ستقدم دليلا لحلفائنا وأصدقائنا فى إسرائيل على التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبهم.. لقد جاء تصويت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، تكريما للذكرى الخمسين لإعادة توحيد القدس، التى تحتفل بها حليفتنا المقربة”، وفقا لما نقلته مجلة “واشنطن إكزامنير” أمس.

إذا كانت قطر “الولد الطائش” دولة راعية للإرهاب فماذا عن بلطجي المنطقة “إسرائيل”؟، الدولة التي تتعاملون معها ككيان طبيعي وجار له حقوق الجيرة وتدعون إلى إقامة سلام دافئ معها.

هل أنتم في حاجة إلى من يذكركم بجرائم هذا الكيان الذي قتل عشرات الآلاف من أبناء جلدتنا بدم بارد، وشرد منهم الملايين دون أن يحاسبه أحد، وتم توثيق جرائمه بالصوت والصورة دون أن يدعو أحد من أشاوس العرب إلى محاسبته ومحاصرته وعزله.

إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة والتي يسعى مجلس الشيوخ إلى دعمها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هي المستفيد الأكبر من تفجر الأوضاع في الخليج العربي، ومعها تركيا وإيران وفقا لما نقلته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فالدول الثلاث استغلت الأزمة لتحقيق مصالحها وإبراز دورها الاستراتيجى.

الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل استغلت انعزال قطر من أجل التقارب من الدول العربية الأخرى، مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، قوله: إن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، يمثل “فرصة” لإسرائيل للتعاون مع الدول العربية فى الحرب ضد الإرهاب. وجاءت تصريحات ليبرمان فى كلمة ألقاها أمام الكنيست، حيث اعتبر إن: “إسرائيل مستعدة للتعاون. الكرة الآن فى ملعب الطرف الآخر”.

وتابع ليبرمان: “الدول العربية التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لم تفعل ذلك بسبب إسرائيل وليس بسبب القضية الفلسطينية ولكن بسبب خوفها من الإرهاب الإسلامى المتطرف”، مضيفًا “ليس هناك شك فى أن هذا سيتيح إمكانيات كثيرة للتعاون فى مكافحة الإرهاب، ورأينا رئيس الولايات المتحدة يزور المملكة العربية السعودية ويتحدث أولًا وقبل كل شيء عن تحالف ضد الإرهاب”.

وزير الخارجية الإسرائيلي لا يتهكم ولكنه يصف واقعا، فالدول العربية قطعت بالفعل علاقتها مع قطر ليس بسبب إسرائيل وليس بسبب القضية الفلسطينية لكن بسبب خوفها من الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي شاركت في صنعه.

“لم تعد المعادلة الآن هي إسرائيل ضد العرب، وإنما إسرائيل والعرب ضد الإرهاب الممول من قطر، هذا هو الخط الجديد الذي يرسم في الرمال الشرق أوسطية”، هكذا لخص سفير إسرائيل السابق لدى أمريكا مايكل أورينقد المشهد في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية.