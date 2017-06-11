لاعب الصيد يحصد فضية بطولة التشيك الدولية للخماسي الحديث

توج أحمد أسامة الجندي، لاعب نادي الصيد المصري والمنتخب الوطني للخماسي الحديث للشباب، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة التشيك الدولية تحت 19 عامًا التي احتضنتها العاصمة التشيكية براغ.

وحصد اللاعب المصري على وصافة البطولة بعدما حصل على مجموع نقاط 1125 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المجري بانسيه فيزيان، صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثالث واليمدالية البرونزية البولندي كاميل كاسبرزاج، بمجموع نقاط ألف و102 نقطة.

وشارك في هذه البطولة 74 لاعبًا من أربع عشرة دولة وهي: مصر، ممثل العرب والقارة السمراء الوحيد في البطولة، المجـر، بولندا، بيلاروسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، البرتغال، الأرجنتين، إنجلترا، سويسرا، السويد بالإضافـة إلـى الدولـة المنظمـة التشـيك.

من جانبه أعرب المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن سعادته بفوز اللاعب بالميدالية الفضية، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجـة التعـاون الدائم بيـن الاتحاد المصري للخماسي الحديـث ونادي الصيد المصري، الذي يسعي دائمًا للاهتمام بالعناصـر المتميزة بلعبة الخماسي الحديث.