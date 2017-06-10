كريستيانو يتفوق على ميسي في استفتاء الكرة الذهبية

طرح الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استفتاء عن أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الرياضي 2016/2017.

ووضعت صفحة “laliga” الخاصة بالاتحاد الإسباني صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، وكتبت: “من يستحق الكرة الذهبية لهذا الموسم؟”.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 70 ألفًا خلال 10 ساعات من طرحه، وشهد تفوقًا كبيرًا لصالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 51 ألف صوت، مقابل 19 ألفًا للاعب الأرجنتيني.

الكرة الذهبية أو “بالون دور” جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا، ومنحت الجائزة أول مرة عام 1956 لجابريال هانو.

مجلة فرانس فوتبول الفرنسية صاحبة الفكرة، وكانت تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة، ولكن حاليًّا يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.

وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروربيين، قبل أن يتم تعديل القانون الخاص بها في عام 1995، وباتت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية.

وكان الليبيري جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة وذلك عام 1995. وفي عام 2007 أصبحت تمنح لجميع اللاعبين، ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

وفي عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف الجائزة ودمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

وبعد مررو ستة أعوام لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لاتفاق حول تجديد العقد بيتهما، وبالتالي عادت جائزة الكرة الذهبية من جديد لمجلة فرانس فوتبول.

ويعد الهولنديان يوهان كرويف وماركو فان باستن أكثر من نال شرف الفوز بالجائزة، حيث حصد كلاهما اللقب في ثلاث مناسبات، يليهما الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالي، بنفس الرصيد.

كما سبق للمتنافسين على الجائزة هذا العام الفوز بها. البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز عام 2008، كما أنه آخر من فاز بها عقب عودتها من جديد لمجلة فرانس فوتبول عام 2016، بينما فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة وحيدة وكانت في عام 2008 قبل دمجها مع جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويعد النجم البرتغالي الأوفر حظًّا لنيل الجائزة هذا العام بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية عام 2016، وقاد فريقه ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وتصدره لجدول هدافي مسابقة دوري الأبطال.