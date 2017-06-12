كرة تنس| كيربر تحافظ على صدارتها للتنصيف العالمي للسيدات.. ونادال يقفز للوصافة

حافظت الألمانية أنجليكه كيربر على صدارتها للتنصيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر اليوم الاثنين، وقفزت الرومانيا سيمونا هاليب، إلى المركز الثاني على حساب الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، التي تراجعت للمركز الرابع، في ظل غيابها عن البطولات.

كما شهد التصنيف هذا الأسبوع تقدم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، حيث احتلت المرتبة الخامسة، بعدما كانت في المرتبة السادسة في التصنيف الأخير، كما تقدمت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، خطوة واحدة لتصبح في المركز السادس بعدما كانت في المرتبة السابعة.

وعلى صعيد الرجال، حافظ البريطاني أندي موراي، على صدارته للتنصيف العالمي للرجال، فيما قفز الإسباني رافاييل نادال، من المرتبة الرابعة إلى المركز الثاني والوصافة، واستفاد نادال من فوزه، أمس الأحد، بلقبه العاشر في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

فيما حافط السويسري ستانيسلاس فافرينكا على موقعه في المركز الثالث برصيد 6 آلاف و175 نقطة، رغم خسارته أمس في المباراة النهائية لرولان جاروس، أمام الإسباني رافاييل نادال، وواصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، مسلسل ترنحه ليتراجع مركزين في التصنيف ليصبح في المرتبة الرابعة، بعدما كان في مركز الوصافة خلال التصنيف الأخير.