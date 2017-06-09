غضب سكان «المتميز» بالمنيا لاختفاء صناديق القمامة والمواصلات

حالة من الغضب سادت بين مئات المواطنين بالحي المتميز «ابن بيتك المرحلة الأولى» بمدينة المنيا الجديدة، بعد اختفاء صناديق القمامة من غالبية المناطق بالحي منذ عدة أيام، مما أدى إلى تراكم القاذورات بالشوارع والأرصفة، وانتشار الحشرات خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة إلى عدم تخصيص خط مواصلات من قِبَل المحافظة لذلك الحي رغم حيويته.

وأكد أهالي المنطقة أن كمية كبيرة من الصناديق اختفت من مواقعها، خاصة بالناحية المواجهة لمساكن عبير لاند، والناحية الموازية للطريق الأوسط، رغم أنها تخدم أكثر من ألف وحدة سكنية على أقل تقدير بالمنطقة.

وقال مدحت محمود، أحد سكان المنطقة: الحي يضم ما يزيد على ألف و500 وحدة سكنية تتمثل في 500 منزل كل منها مكون من 3 طوابق، ورغم أن الحي حديث الإنشاء منذ عام 2010، إلَّا أنه مازال يواجه الكثير من الإهمال، خاصة عدم توفير خطوط مواصلات من المحافظة، ليتعرض المواطنون يوميًّا لاستغلال السيارات الأجرة لهم، وأخيرًا اختفاء صناديق القمامة بشكل دائم خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن المواطنين ظنوا أنه سيتم استبدالها بصناديق أخرى لتهالكها، إلَّا أنه لم يتم استعادتها حتى الآن، ولا نعلم هل تمت سرقتها أم غير ذلك.

أضاف محمود لـ«البديل» أن أهالي المنطقة أعربوا عن استيائهم من تكرار الواقعة بعدة شوارع بالحي، مما تسبب في انتشار القمامة بغالبية مداخل الحي ومخارجه، والذي كان يطلق عليه الحي المميز لموقعه الجيد، إلَّا أنه عانى مؤخرًا من تجاهل المسؤولين ، واستمرار عدم تجميل الميادين المخصصة للتشجير، رغم تسكين المنطقة منذ 8 أعوام.

وأكد محمد عبد الحميد أن الطريق الواصل بين مدينة المنيا الجديدة والقديمة والمسمى بالطريق الأوسط، يعد أقصر الطرق الواصلة بين المدينتين، وأنه لم يتم توفير سيارات من قِبَل المحافظة للمواطنين، وتركهم ضحايا لسيارات «السوزوكي» والتي تزيد الأجرة فيها عن 3 جنيهات، و20 جنيهًا للتاكسي، رغم أن المسافة لا تتعدى 7 كيلو مترات بين المدينتين، الأمر الذي تسبب في تكبدهم مصاريف طائلة شهريًّا.

كما أضاف عبد الحميد أن سكان الحي تقدموا بعدة شكاو إلى جهاز مدينة المنيا الجديدة والمحافظين السابقين صلاح الدين زيادة، واللواء طارق نصر، لحل الأزمة وتخصيص سيارات للحي والأحياء المجاورة، إلَّا أن الوعود التي حصلوا عليها لم تتحقق مع رحيل المحافظين سالفي الذكر خلال العامين السابقين، مشددًا على ضرورة تدخل المحافظ الحالي لحل تلك الأزمات، وحتى لا يتحول الحي حديث الإنشاء إلى عشوائيات المنيا القديمة.

يذكر أن محافظة المنيا قد أعلنت منذ عامين عن تخصيص خط مواصلات لذلك الحي، من خلال أتوبيسات مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، إلَّا أنه تم تسيير أتوبيس واحد فقط للمنطقة لعدة أيام على أن يتم زيادة أعداد الأتوبيسات، إلَّا أنه توقف بعدها ولم يستكمل المشروع.