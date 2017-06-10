سفر 14 نائبًا ولقاءات بالأمن وتلويح بالاستقالة.. أبرز الاستعدادات لجلسة تيران وصنافير

ساعات قليلة ويبدأ مجلس النواب في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وسط حالة من الرفض والغضب الشعبي لمجرد طرحها في البرلمان بعد الحكم الصادر النهائي بشأنها، ووصلت حالة الرفض إلى نواب المجلس أنفسهم، حيث يدرس تكتل ” 25/30″ الاستقالة من البرلمان.

فيما يحاول ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية إمساك العصى من المنتصف والعمل على إظهار أنه لن يتخذ موقفًا مسبقًا من الاتفاقية إلا بعد الاستماع لخبراء ودراسة كل كبيرة وصغيرة، حسبما أكد في بيان أصدره أمس، أن “حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة احتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول، ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور”.

وتابع البيان “نثق في المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات”، مشيرًا إلى أن الرأي العام وقع للأسف الشديد تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ أنه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة، ويتم اجتزاؤها في أغلب الأحوال، مشددًا على أنه لا يعفي الحكومة من هذه المسؤولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأي العام في التوقيت المناسب.

وتزامن مع مناقشة الاتفاقية سفر وفد من 14 نائبًا إلى الولايات المتحدة، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، أحد قيادات دعم مصر وأحد الرافضين لهذه الاتفاقية، وربط البعض بين موعد سفر الوفد الرافض للاتفاقية ومناقشة الاتفاقية، حيث سيغيب نحو أسبوعين، وبهذا يعفى أعضاؤه من التصويت.

وعلى جانب آخر كشف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي السابق، أن هناك سلسلة من اللقاءات جمعت بين قيادات أمنية تابعين لجهات سيادية ونواب خلال الأيام الماضية في أحد الفنادق الكبرى، بحضور الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، ووزير شؤون مجلسىي الشعب والشورى سابقًا، بالإضافة إلى الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى الرئاسي، وتستمر هذه اللقاءات حتى صباح الغد؛ لإقناع النواب بأن تيران وصنافير سعودية، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء النواب تابعون لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية.

فيما واصل تكتل “25/ 30” رفضه لمناقشة الاتفاقية، ووفقًا لعدد من أعضاء التكتل، فإن هناك دراسة لمقترح الاستقالة من البرلمان؛ اعتراضًا على هذه الاتفاقية، كما أكد التكتل “نحذر من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية”. وأشار التكتل إلى أن “بيانهم يأتي في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب”.

وطالب في حال صدور حكم الدستورية العليا لصالح الإدارية العليا بأن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك تجرى مناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة على الهواء؛ كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدًا ورقيبًا علينا، وأضاف “نطالب بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها، مع تمسكنا الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداءً بالاسم، فليس معقولًا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداء بالاسم، ونجيء لإسقاط جزء من أرض الوطن ونتبع إجراء أقل من ذلك”.