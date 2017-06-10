رمضان في السينما.. عادات وتقاليد وانتقادات

بطبيعة الحال فإن الفن والدراما هما لسان حال المجتمع، فتجد أن الأفلام والمسلسلات تناولت أغلب المشكلات المجتمعية والمناسبات السنوية، وقد جسد شهر رمضان في عدد من الأفلام، عرض من خلالها روحانيات الشهر وعاداتنا وتقاليدنا والتقارب الاجتماعي والأعمال الخيرية وأيضًا التناقضات التي تتواجد داخلنا من اعتبارنا أن شهر رمضان من أجل الصيام عن الطعام فقط..

العزيمة

ظهر في الفيلم صوت المسحراتي والذي يدور بالحواري والشوارع لإيقاظ الناس من أجل السحور، الفيلم من بطولة أنور وجدي وفاطمة رشدى وحسين صدقى وحسن كامل، وسيناريو وحوار بديع خيري وإخراج كمال سليم، وتدور أحداثه حول قصة الحب التي جمعت بين محمد وفاطمة، ولكن تعوقهما ظروفه الاقتصادية البسيطة.

في بيتنا رجل

جسد هذا الفيلم شهر رمضان من خلال الترابط الأسري والتجمع على مائدة الإفطار في منزل عائلة محيي زاهر (حسن يوسف)، وأثناء ذلك دق الباب إبراهيم حمدي (عمر الشريف) أحد المناضلين ضد الاحتلال البريطاني، والذي اختار موعد الإفطار؛ لأن الجميع ينشغلون به، وتكون حركة الشارع هادئة، وذلك لهروبه من أعين البوليس، بعد أن قام باغتيال سياسي خائن يتعاون مع الإنجليز.

يريد هذا الضيف المفاجئ الذي أتى في موعد الإفطار أن يختبئ في منزل صديقه الذي ليس له علاقة بالسياسة، ووظف شهر رمضان وفقًا للسياق الدرامي للفيلم، وظهر في الفيلم مدفع الإفطار الذي يعد أحد الأعراف المصرية القديمة والذي يعلن موعد أذان المغرب، وعندما يقرر إبراهيم حمدي الرحيل من بيت صديقه يختار أيضًا نفس التوقيت الذي جاء فيه؛ حتى لا يشعر به أحد في الشارع.

جدير بالذكر أن الشيخ عبد العظيم زاهر، قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، هو الذي أذن المغرب كاملًا ساعة الإفطار، عندما كان يختبئ عمر الشريف في منزل أسرة صديقة، التي كانت تخفيه من أعين الإنجليز.

عسل أسود

هذا الفيلم تدور أحداثه حول المفارقات بين جوازي سفر أحدهما مصري والآخر أمريكي لنفس الشخص، بعد أن قرر العودة إلى مصر، ومن هنا تبدأ الأحداث، ويكتشف فرق الثقافات وماذا يعنى جواز السفر الأمريكي وجواز المصري في طريقة المعاملة داخل الدولة. الفيلم من بطولة أحمد حلمى وإخراج خالد مرعي، وسيناريو وحوار خالد دياب.

تقع أحداث الفيلم في شهر رمضان بعودة “مصري” أحمد حلمي إلى بلده وكان صائمًا على متن الطائرة التي نقلته من أمريكا، وبمجرد وصوله المطار، واستقلاله السيارة التي تنقله إلى الفندق، يفطر مع السائق ساندوتشات فول وطعمية، الفيلم يتناول شهر رمضان من ناحية أن المصريين أصبحوا يتعاملون معه على أنه مجرد شعائر دون اتباع التعليمات الربانية التي أمرنا بها.

فتجد السائق لطفى لبيب يستغل جهل مصري بالأسعار، ويقوم بسرقته أثناء شهر رمضان، وأيضًا أظهر الفيلم موائد الرحمن وكيف يجلس “مصري” عليها لتناول الإفطار، ويقوم ليدفع الحساب، ليعرف أنه جلس على مائدة رحمن، يقوم بعملها أهل الخير كل عام لإطعام المساكين والفقراء.

وأيضًا كشف عن قيام الفنانين بأعمال خيرية خلال هذا الشهر، بظهور دينا الراقصة وهي توزع أكياس لحوم على الفقراء، وهنا يعكس التناقض الكبير بين مهنتها واعتقاداتها، وعن عادات رمضان التي جسدها الفيلم داخل بيت أم سعيد “أنعام سالوسه” تماسك الأسرة وتجمعها على مائدة الإفطار مع أذان المغرب، وحسن التعامل مع الجيران، ويظهر من خلال طبق الحلويات الذي يظل يتبادله طول شهر رمضان، وأيضَا فانوس رمضان وزينة، والليالي الرمضانية في حي الحسين.

إكس لارج

هنا شخصية مجدي البدين الذي يعاني من سمنة مفرطة، ويصور الفيلم سحور أول ليالي رمضان، ومدى المعاناة التي سوف يشعر بها مجدي الذي لا يتوقف عن تناول الطعام، وكميات الأكل الكبيرة على السحور قبل موعد أذان الفجر، وكيف ينام مجدي حتى موعد أذان المغرب، وهو حال عدد لا بأس به من الناس الذين يتخذون شهر رمضان للنوم، تاركين العمل والعبادة.

ويعكس الفيلم عزومات رمضان المتبادلة بين الأهل والأقارب عندما تقوم دينا حبيبته بدعوته للإفطار معها هي وعمتها، وأيضًا في موقف آخر حينما طلبت منه أن يذهب معها هى وأسرتها لأداء واجب العزاء بمحافظة الشرقية، ويقوم بإحضار طعام ومياه للإفطار إيمانًا منه بأنه على سفر ومن حقه الإفطار، ولكن يتراجع عن موقفه خوفًا من انتقاده.