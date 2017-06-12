رغم إنكارها صدمة الخسارة.. ماي تواجه احتمالات انتخابات بريطانية جديدة

بينما أظهرت نتائج الانتخابات البريطانية خسارة مدوية لحزب المحافظين الحاكم ورئيسة الوزراء تريزا ماي، حاولت الأخيرة بتشكيل الحكومة البريطانية أن تثبت أقدامها على طريق الخروج من الاتحاد الاوروبي، وذلك بتغييرات طفيفة في المناصب الوزراية، ولكن وسط هذه المحاولات تبقى بريطانيا أمام مستقبل مجهول، لا سيما مع توقع البعض إجراء انتخابات مبكرة أخري.

وعلى الرغم من أن هذه التغييرات القليلة تعكس موقف ماي الضعيف، فإنها تستهدف من خلالها تأكيد الثقة في اختياراتها السابقة للوزراء الذين دائمًا ما كانوا يطلقون تصريحات تدعم السياسة البريطانية الداعية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعقب خسارة حزب المحافظين الحاكم الغالبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة، فعينت داميان جرين، وزير العمل والتقاعد السابق، نائبا لها بصفته وزير دولة أول، فيما عينت وزير الخزانة ديفيد جوك خلفا لجرين، فيما عينت مايكل غوف، الذي شغل مناصب مختلفة خلال حكم المحافظين، وزيرا للبيئة والغذاء والشؤون الريفية، وتسلم رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنجتون وزارة العدل خلفا لليز تروس، التي واجهت انتقادات، فيما حلت تروس مكان جوك وزيرة للخزانة.

وأبقت ماي، على وزيرة الداخلية أمبر رود، ووزير الخارجية بوريس جونسون، والدفاع مايكل فالون، ووزير بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) ديفيد ديفيز، والمالية فيليب هاموند، والصحة جيرمي هنت، والتجارة الدولية وليام فوكس، المنصب الذي تم استحداثه عقب قرار بريطانيا العام الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، لغرض البحث عن شركاء جدد للبلاد.

وفي تصريحاتها للصحفيين، نفت زعيمة حزب المحافظين أن تكون في حالة صدمة بعد خسارة حزبها الغالبية المطلقة في البرلمان، وقالت «ما أشعر به هو أن هناك عملا يجب إتمامه، وأعتقد أن ما يريده الجمهور هو التأكد من أن الحكومة تواصل إتمام هذا العمل، مضيفة أن الحكومة ستركز على المسائل الاجتماعية، كما ستوفر خروجا ناجحا من الاتحاد الأوروبي».

وفي الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها الخميس الماضي، لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، حيث حصل حزب المحافظين برئاسة تيريزا ماي، على 318 مقعدًا في مقابل 262 لحزب العمال، في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) الذي يتكون من 650 مقعدا، لكن حزب المحافظين أجرى تحالفًا مع الوحدويين الأيرلنديين لتشكيل الحكومة، حيث يمكن لأي حزب أو تحالف تشكيل الحكومة في بريطانيا حال الحصول على 326 مقعدا كحد أدنى أي الأغلبية المطلقة (50%+1)، وهو ما استند إليه الحزب الحاكم في تحالفه مع الحزب الإيرلندي.

وكانت تيريزا ماي تسعى عندما أعلنت الدعوة لانتخابات مبكرة للحصول على تفويض شعبي يمنحها وضعاً تفاوضياً أفضل في بروكسل، لكن في غضون الفترة الأخيرة تبدلت الساحة السياسية بشكل كبير، فرغم أن الناخب البريطاني لم يمنح حزب العمال المعارض الأغلبية إلا أن الحزب سجل أفضل نتائج له منذ عقود، مما حرم حزب المحافظين من العودة للبرلمان حتى بأغلبية المقاعد التي كان يملكها قبل الانتخابات.

وفقد المحافظون 21 مقعدا بدلا من أن يفوزوا بمقاعد إضافية، حيث لم يفلح الحزب في اقتناص مقاعد حزب العمال، الذي ازدادت شعبيته خلال الحملة الانتخابية، كما أن حزب الاستقلال، الذي فشل في الحصول على أية مقاعد في تلك الانتخابات، لم تذهب أصواته للمحافظين كما قدرت تيريزا ماي، وإنما عادت لحزب العمال.

وفي الوقت التي لم تمنح فيه الانتخابات وضعاً تفاوضيا أفضل لتيريزا ماي مع الأوروبيين ولا من تنفيذ سياساتها الداخلية التي أعلنت عنها في برنامجها، أكدت الحكومة عبر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أن وجهات نظر الحكومة بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تتغير بعد فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الفوز بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة.

ولكن يبدو أن الائتلاف التي دخله حزب المحافظين لتشكيل حكومة بريطانية هش إلى حد بعيد، ففيما يتعلق بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الحزب الديمقراطي الاتحادي، أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية، الذي وافق على التحالف مع تيريزا ماي له مواقف تختلف عن مواقف ماي فيما يتعلق بمفاوضات البريكسيت، مما يعني الضغط على حزب المحافظين للحصول على تنازلات، سواء في هذا الملف أو فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.

وفيما يتعلق بالداخل فإن زيادة مقاعد حزب العمال تعني عرقلة سياسة المحافظين التقشفية، كما أن استجابة تيريزا ماي لأي من الحزبين (العمال – الاتحاد الديمقراطي الأيرلندية) قد يشق حزبها المنقسم على نفسه حاليا، الأمر الذي يجعل رئاستها للوزارة نفسها مضطربة، ما يعني أنه من الممكن أن تتجه بريطانيا مرة أخرى لانتخابات مبكرة جديدة، أي قبل موعدها المقرر في 2020.