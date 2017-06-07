رغم إتاحة التدخل العسكري.. روسيا تفضل التحرك الدبلوماسي باليمن (مترجم)

في محاولة لتأمين القواعد البحرية الرئيسية في اليمن، تحاول روسيا تقديم نفسها كمفاوض سياسي، هذا التدخل الروسي قد يزيد من ضعف المحاولات الفاشلة للأمم المتحدة وجميع الأطراف المتحاربة المتواجدة على طاولة المفاوضات، مما سيقود إلى طريقة جديدة خطيرة في صراع معقد ومتقلب.

من الواضح أن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مجرد محاربة الإرهاب وإحلال السلام في المنطقة، حيث تريد موسكو تأمين مصالحها البحرية والمساعدة في حماية الممرات الملاحية وموانئ البحر الأحمر.

يسيطر الحوثيين على ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، والذي تخطط قوات التحالف بقيادة السعودية للهجوم عليه لاستعادة السيطرة على الميناء، ولكن الأمم المتحدة حذرت من العواقب الكارثة للمجاعة حال حدوث ذلك.

أسفرت الاجتماعات الروسية في المنطقة عن ظهور تحالفها القوي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الجهات الفعالة في حرب اليمن، حيث وافقتا على إقامة شراكة استراتيجية في الشرق الأوسط، والتركيز على الاضطرابات في اليمن، كما أن موسكو لها علاقات قوية مع الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله، حيث بدأت في مناقشة أوضاع الحكم في اليمن.

وعلى الرغم من أن روسيا لديها إمكانية التدخل المباشر في اليمن، إلا أنها تستخدم هذه الفرصة لتكون مفاوضًا سياسيًّا.

ليس هناك ما يشير إلى أن روسيا ستقوم بمهمة عسكرية في اليمن، فهي فقط تحافظ على الخطاب السياسي.

التحالف الروسي مع الإمارات قد يتسبب في توتر داخل الائتلاف الذي تقوده السعودية، والذي تعد أبو ظبي طرفًا فيه، بالإضافة إلى تقويض السياسية التي يتبعها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

هناك بعض الإيجابية للتدخل الروسي في الصراع اليمني، حيث يرى التحالف الذي تقوده السعودية أن هذه فرصة للتأثير على روسيا ومحاولة التفاوض مع الحوثيين، مما يؤدي إلى وقف الحملة الجوية السعودية التي ارتكبت جرائم حرب.

يوجد حاليًّا ثلاث حكومات في اليمن: جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء، والحكومة الانتقالية التي يقودها هادي، وحكومة جديدة في الجنوب. كل من هذه الحكومات يتحالف مع قبائل وجماعات مسلحة مختلفة تقاتل بالنيابة عنهم، وحتى الآن كانت الجهود الروسية في صالح الرئيس صالح.

الحقيقة هي أن أي مفاوضات دون الأطراف الرئيسية في الصراع ستكون مخادعة، فإذا استمرت روسيا والإمارات على هذا النحو، فمن المرجح أن تواجها معارضة هائلة، حيث يجب إشراك الحوثيين والمجلس السياسي الجنوبي والحكومة الانتقالية بقيادة هادي.

بجانب هذه التعقيدات تظهر الولايات المتحدة الدولة المشاركة في عمليات مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة في اليمن، وقد طلبت منها أبو ظبي توجيه مثل هذه الضربات للحوثيين، ولكن واشنطن تساعد التحالف السعودي الإماراتي من خلال إمداده بالمعلومات الاستخباراتية عن الحوثيين.

شهدت العلاقات الروسية الأمريكية اضطرابًا في الفترة الأخيرة، وبالتالي أي مفاوضات سياسية سيتم الالتزام بها؛ لتضمن كلا البلدين مصالحهما، ومع وصول مفاوضات السلام مع مبعوث الأمم المتحدة إلى طريق مسدود، يبدو أن الموقف الاستراتيجي الروسي لحل حرب اليمن هو الخيار الوحيد.

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