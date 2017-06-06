ذكرى رحيل المليجي.. رحلة عطاء انتهت في «اللوكيشن»

تمر علينا اليوم الذكرى 34 على رحيل الفنان محمود المليجي، الذي برع في تقديم أدوار الشر على عكس حقيقته تمامًا وإنسانيته وطيبته التي عرفت عنه من أصدقائه والمحيطين به.

توفى المليجي داخل لوكيشن التصوير في السادس من شهر يونيو عام 1983 إثر أزمة قلبية حادة، بعد رحـلة عطاء مـع الفن استمرت لأكثر من نصف قـرن، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، قدم خلالها أكثر من 700 عملاً فنيًا، فقد مات في مكان التصوير أثناء استعداده لتصوير آخر لقطات فيـلم “أيـــوب” فجـأة، وأثناء تناوله القهوة مع صديقه عمر الشريف، سقط المليجي وسط دهشة الجميع.

ولد المليجي في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة (المغربلين)، وسط بيئة فقيرة وعائلة بسيطة، وداخل مدرسة الخديوية الثانوية ازداد تعلقه بالفن والتمثيل، وكانت المدرسة أحد الأسباب التي شجعته أن يكون الفنان المرموق محمد مليجي، فكان مدير مدرسته لبيب الكرواني، يشجعه على التمثيل بعد التحاقه بالفريق المدرسي، ليتعلم على يد كبار الفنانين من بينهم أحمـد عـلام، جـورج أبيض، فتوح نشاطي، عزيز عيد، والذين استعان بهم مدير المدرسة من أجل تدريب الفريق.

وقال المليجي عن المدرسة “في السنة الرابعة جاء عزيز عيـد ليدربنا، جذبتني شخصيته الفذة وروعة إخراجه وتطور أفكاره، وكنت أقف بجانبه كالطفل الذي يحب دائماً أن يقلد أباه، وقد أُعجب بي عزيز عيد وأنا أمثل، ومـع ذلك لم يُعطنِ دوراً أمثله، وكـان يقول لي دائمـاً (إنت مش ممثل.. روح دور على شغلانة ثانية غير التمثيل)، وكنـت أُحـس وكأن خنجراً غـرس في صـدري، وكثـيراً ما كنت أتوارى بجـوار شجـرة عجـوز بفناء المدرسة وأترك لعيني عنان الـدموع، إلى أن جـاء لي ذات يـوم صـديق قـال لي: إن عزيز عـيد يحترمــك ويتنبأ لك بمستقبل مرموق في التمثيل، فصرخت فيه مَنْ قال لك ذلك؟ أجاب إنه عزيز عيد نفسه، وعرفت فيما بعد أن هذا الفنـان الكبـير كان يقول لي هـذه الكلمـات من فمه فقط وليس من قلبه، وإنه تعمَّـد أن يقولها حتى لا يصيبني الغرور، وكان درساً لاينسى من العملاق عزيز عيد”.

ترك المدرسة من أجل المسرح

فى إحدى العروض كان من بين الحاضرين الفنانة فاطمة رشدي، التي أشادت بموهبة المليجي وعرضت عليه العمل معها مقابل راتب شهري أربعة جنيهات، فترك المليجي المدرسة من أجل المسرح وقدم معها عدد من المسرحيات، من بينها “مسرحية 667 زيتون، مجنون ليلى”، ليلتحق بعدها بعدد من الفرقة، مثل فرقة إسماعيل ياسين، وفرقة تحية كاريوكا وفرقة المسرح الجديد، ليترك بصمة واضحة في المسرح.

من أعمال المليجي المسرحية، يوليوس قيصر، حـدث ذات يوم، الـولادة، أحمد شوقي، وعرف في الوسط الفني بلقب “أنتوني كوين الشرق”؛ لأنه كان يؤدي نفس الدور الذي أداه أنتوني كوين في النسخة الأجنبية من فيلم القادسية بنفس الاتقان بل وأفضل.

دخل المليجي السينما من خلال فاطمة رشدي، التي أعطت له فرصة الظهور لأول مرة بفيلم “الزواج” من إنتاج وإخراج فاطمة رشدي عام 1932، ليعمل بعدها كملقن في فرقة يوسف وهبي المسرحية، وكانت بداية أدوار الشر في فيلم “قيس وليلى”؛ حيث قـدم مـع فـريـد شـوقـي ثنائياً فنياً ناجحاً، كانت حصيلته أربعمائة فيلماً.



فيلم الأرض.. والتحول الفني

يعد فيلم الأرض بصمة بارزة في تاريخ محمود المليجي، عندما وقع عليه الاختيار من قبل يوسف شاهين للقيام بدور محمد أبو سويلم في فيلم الأرض عام 1970، فكان من أعظم أدواره خاصة في المشهد الختامي وتمسكه بالأرض، فلم يستعين بدوبلير لأداء المشهد؛ وكبلت يديه بالحـبال، ويجره الخـيل على الأرض محـاولاً هـو التـشـبث بجذورها.

وتحدث يوسف شاهين عن المليجي، فقال: “كان محمود المليجي أبرع من يـؤدي دوره بتلقائية لـم أجـدها لدى أي ممثل آخر، كمـا أنني شـخصـياً أخـاف من نظـرات عينيه أمام الكاميرا”، وتستمر رحلة مع شاهين في عدد من الأفلام وهي: الاختيار، العصفور، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، حدوته مصرية، فقدم المليجي مدرسة فنية خاصة به، بعيدًا عن الافتعال كانت به تلقائية مكنته من حفر أسمه في تاريخ السينما.