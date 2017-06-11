خالد البلشي يكتب مصر مش للبيع ..لازم ترحل

بقلم: خالد البلشي

أتوجه برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى..

“لن نصمت على انتهاكات نظامك وأن الأوان للعمل والتخطيط لمستقبل بدونك وصار لزاما علينا أن ندافع عن مصرية تيران وصنافير وخلق رئيس اخر يكون بديلنا ، ندعمه ونتفق علية ليكون أمينا على أرض مصر بدلا من كونه خائن وحليفا للأمريكان

فذا الوقت للحفاظ على ما تبقى من قواعد الديمقراطية وأسس انتقال سلمى للسلطة قبل أن يلتهم ما تبقى منها طوفان بطشك وجهلك بالشئون السياسية،

أيها الرئيس الجائر .. مصر مش للبيع ،تيران وصنافير مصرية”

كفى قمع الحريات وانتهاك الخصوصية واعتقال من يعارض سياسة الصوت الواحد ،لن يسمح الشعب المصري أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر حتى إذا سمح لك أراجوز البرلمان (على عبد العال)،

فلا حرج على السيد رئيس البرلمان المبجل فهو لا يدرك قيمة الجزرتين ولا يعبا بكونها مصرية أم سعودية بل الأهم بالنسبة له هو النهب من ميزانية البرلمان وشراء سيارات مصفحة وغيرها من أموال الشعب المهدرة لدية ،وكذلك نجد الحال فى بعض نواب البرلمان الذين يطلق عليهم (نواب المبطبلاتية ) أمثلة علاء والى ( صاحب الأرضي المغتصبة من الدولة) والمنافق مصطفى بكرى والأمنجى عبد الرحيم على ومرتضى منصور (بتاع السيدهات ) والنائب الفرجللو محمد عامر وعلاء عابد الضابط الفاسد ،والذين لايكفون عن الإعلان فى وسائل إعلام السيسى صاحبة الصوت الواحد أن الجزر سعودية وفى النهاية نقف امام مجلس نواب افاق ،منبطح،فاسد،يشبه المرأه العاهره التى تنكح بمقابل.

لن نسمح لك الإستمرار فى سياسة العبث وتكميم الأفواه حتى إذا سمح لك مجدى عبدالغفار (وزير البلطجيةوكلابه) بالسلوك العدوانى الذى تنتهجه وزارتة تجاه كل من يعبر عن رأية ويدافع عن مصرية تيران وصنافير.

بعد عدة محاولات لتصعيد الأزمة داخل مقر الصحفيين بائت كلها بالخيبة وسلبية النقيب عبد المحسن سلامة ( العجوز الثائر )رئيس المجلس الأعلى للأعلام اليوم البائد أعلن تضامنى مع تكتل 25/30 والذى يعمل جاهداعلى إيقاف طوفان الديكتاتورية ويحافظ على إعلاء قيمة الوطنية لنتحد ونقول قولا واحدا ، تيران وصنافير بمثابة الفصل الأخير لنظام جائر.