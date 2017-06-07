«تيران وصنافير» محور دعاوى حل البرلمان: «انحراف دستوري»

تعددت الدعاوى القضائية لحل البرلمان مستندة على وصف “الانحراف الدستوري”، أحدثها دعوى المحامي الحقوقي خالد علي، التي حملت رقم 51235 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٧ من الدستور لحل مجلس النواب.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، وطالبت بحل البرلمان لتوافر حالة الضرورة، التي تستلزم حله لعدوانه على المبادئ الدستورية بإهدار نصوص الدستور، وتقويض دعائم الحكم الديمقراطي، والعدوان على السلطة القضائية بإهدار حجة الأحكام القضائية النهائية والباتة، في إشارة إلى حكم تيران وصنافير، وتعريض البلاد ووحدة وسلامة أراضيها للخطر بالمخالفة لأكثر من 10 نصوص دستورية.

دعوى خالد علي تنضم لقائمة طويلة من الدعاوى، تجاوز الـ20، أبرزها التي تقدم بها المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب، وحملت رقم ٧٢٢١٥، واختصمت رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وطالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله وفقا للمادة 137 من الدستور، بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتم حجزها لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .

وطالب الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، رئيس الجمهورية بضرورة احترام الدستور ودولة القانون، وإجراء استفتاء شعبي لحل البرلمان، بعد مخالفة أحكام القضاء في أكثر من وقعة، آخرها عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا من أحمد مرتضى منصور، بالإضافة إلى إصرار المجلس على مناقشة ملف جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، موضحا أن استهانة مجلس النواب بالدستور تدفع إلى التصادم بين السلطات الثلاث.

ولفت المحامي عصام الإسلامبولي وصاحب إحدى دعاوى حل المجلس، إلى وجود أكثر من 20 مخالفة دستورية وقع فيها البرلمان؛ بداية من النظام الانتخابي الذي جاء بموجبه المجلس، مرورا بطريقة مناقشة القوانين التي صدرت خلال فترة غيابه، انتهاء بالإصرار على مناقشة ملف جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي نهائي.