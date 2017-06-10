تيران وصنافير كلمة السر في صفقة القرن 

في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، كانت الآلة الإعلامية التابعة للحكومة تبذل أقصى جهدها للدفاع عن سعودية الجزيرتين، وتنشر عدة وثائق وشهادات لبعض الشخصيات تدعم من خلالها موقفها، دون أن تتعرض بأي شكل من الأشكال للمحكمة الإدارية العليا التى دحضت كل مزاعم سعودية الجزيرتين، وأكدت مصريتهما في حكم تاريخي، كان من المفترض في أي دولة مؤسسات أن يحظى باحترام السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن تنفذه بدون تأخير لا أن تتحايل عليه، بل وتضرب به عرض الحائط.

استندت هذه الحملة الإعلامية الحكومية على 5 وثائق أساسية زعمت أنها تؤكد سعودية الجزيرتين، أولها مذكرة تحمل درجة سرية «سري للغاية» صادرة من المخابرات العامة في 5 مارس 1957 تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان «بموجب اتفاق بين مصر والسعودية»، دون أن تشير المذكرة من بعيد أو قريب لهذا الاتفاق بين البلدين، مما يجعل هذه الوثيقة بلا أهمية تذكر؛ لأنها استندت إلى مرجعية غير موجودة أصلًا.

أما ثاني الوثائق التي زعمت الحملة أنها تؤكد سعودية الجزيرتين، فهي أيضًا بلا أي قيمة لأنها عبارة عن تعليمات بعمليات حربية بتاريخ 17 يناير 1950 لاحتلال جزيرة تيران ورفع العلم المصري فوقها، دون أن تذكر الوثيقة احتلالها من أي دولة، خاصة أن كلمة احتلال تعنى في الأساس تواجد قوات عسكرية في هذه الأرض، وثالث الوثائق عبارة عن خطاب صادر من وزير الخارجية المصري إلى وزير الحربية والبحرية المصري بتاريخ 31 ديسمبر 1928 يؤكد فيه وزير الخارجية عدم وجود أي دلائل لإدارة أو سيادة مصر للجزيرتين، وهو ما تلاعبت فيه الحملة الحكومية أيضًا حيث أهملت ذكر أن الخارجية قالت بالتحديد إنها لا تملك وثائق لملكية الجزيرتين، وهو أمر طبيعي، فالخارجية لا تملك خرائط لكل حدود مصر، كما أنها لم تقل إنهما ملك للسعودية.

وكان رابع وأهم تلك الوثائق، والذي تستند إليه السعودية في مطالبتها بالجزيرتين، هو خطاب موجه من وزير الخارجية الراحل الدكتور عصمت عبد المجيد لنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، يؤكد له اعتراف الدولة المصرية بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وهو أمر لم يكن يملك د. عبد المجيد أن يقرره وحده، خاصة أنه يمكن الرد على ما ذكره، بخطب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات التي كان يقر فيها بمصرية الجزيرتين، دون أن يصدر أي اعتراض من أي مؤسسة سعودية، بل إن كتب الجغرافيا بالمدارس السعودية منذ عشرات السنوات كانت تؤكد مصريتهما.

أما الوثيقة الخامسة فهي صورة من خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، باللغة الإنجليزية بتاريخ 29 مايو 1967، والمودع كوثيقة رسمية ويُشير إلى أن الجزيرتين محتلتين بواسطة مصر، دون أن تقوم الصحيفة بواجبها وتوضح أن كلمة «احتلال» باللغة الإنجليزية لا تعني الاستيلاء على أراضي الغير.

في المقابل تجاهلت هذه الحملة الإعلامية المنوط بها تسويق مزاعم سعودية الجزيرتين، عشرات الوثائق والأدلة المعتبرة التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في حكمها بمصرية الجزيرتين، ومنها ما يتعلق بخريطة 1906 بين مصر والدولة العثمانية، واتفاقية قانون البحار التي تؤكد انتماء تيران وصنافير لشبه جزيرة سيناء، وأحكام محكمة العدل الدولية في النزاع بين النرويج والدانمارك عام 1933، وتطبيق حكومات مصر كل اللوائح الخاصة بالدولة المصرية على الجزيرتين منذ عام 1881، منها المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهما، والجمارك عام 1884، إضافة إلى طباعة وزراة المعارف منذ عام 1922 أطلس لخرائط العالم ليتم تدريسه في المدارس المصرية ويضم جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، بالإضافة أيضًا إلى وثائق تعود لوزارتي الحربية والمالية في الخمسينيات من القرن الماضي تفيد بوجود قوات مصرية على الجزيرتين، وتخصيص موارد مالية لهذه القوات، وغير ذلك الكثير الذي يمكن الرجوع إليه في حيثيات حكم المحكمة، والتي لا تدع أي مجال للشك في مصرية الجزيرتين.

مابين مزاعم الحكومة وحكم المحكمة، لا يمكن فهم مسار الأمور بدون رصد ثلاث ملاحظات مبدئية:

أولها: عدم احترام الإجراءات الدستورية كافة فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، سواء بعدم توقيع الرئيس السيسي بداية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، رغم نص الدستور الواضح في هذا الشأن، أو إصراره على المضي في اتخاذ هذا القرار الخطير بالتنازل عن الجزيرتين، رغم الانخفاض الحاد في شعبيته، والذي لا يؤهله لاتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع.

تانيًا: الاستخفاف الواضح لدى صناع القرار في مصر بأي صدام محتمل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبمصير الاتفاقية إذا أقرها البرلمان، كما هو متوقع، ثم صدور حكم مثلًا بحل البرلمان، خاصة إذا كان قد تم بالفعل تسليم الجزيرتين للسعودية.

ثالثًا: عدم اعتداد السلطة بالرفض الشعبي الجارف للاتفاقية، وعدم اهتمامها باشتعال الغضب الشعبي المحتمل ضد قرار التنازل عن الجزيرتين، خاصة أن ارتفاع الأسعار جعل أسهم الحكومة لدى ملايين المصريين في سابع أرض.

قد تكون «صفقة القرن» هي كلمة السر التي يمكن من خلالها فهم كل هذا الإصرار الذي تبديه السلطة في مصر للتنازل عن الجزيرتين للسعودية، بل ويجعلها تغامر بكل الأعراف الدستورية والسياسية المستقرة خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات، بل قد تفسر إلى حد كبير سعي سلطة 30 يونيو ـ المفترض أنها جاءت بمظاهرات شعبية ديمقراطية ـ لاتخاذ إجراءات غير ديموقراطية لترسيخ حكمها، بدأته بإصدار قوانين تحظر الحق الدستوري في الإضراب والتظاهر، وامتدت لشن حملات اعتقال ضد الشباب، ثم ترويض جمعيات المجتمع المدني، وتقليص متواصل في حريات التعبير والصحافة، وصولًا إلى تأميم الحياة السياسية برمتها في البلاد، رغم زوال خطر الإخوان بمرور الوقت، وهو ما يعني أن الإعلان عن صفقة القرن والتي سبقها الكشف عن الاجتماع السري في العقبة بين السيسي ونتنياهو والملك عبد الله، يحمل مفاجآت وتغييرات قد لا يتقبلها الشعب المصري بسهولة.

في مثل هذه الأوضاع من المستبعد طبعًا أن يناقش مجلس النواب أي ارتباط بين «صفقة القرن» بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية، ولا الأهمية الاستراتيجية التي نقدمها لإسرائيل بجعل ممر تيران ممرًا بحريًّا دوليًّا لا نملك أي حقوق سيادية عليه، ولا ارتباط هذا التنازل بخطة استعمارية جديدة تستهدف تفكيك المنطقة وإضعاف دولها، لضمان أمن إسرائيل، وبقاء تفوقها النوعي على كل الدول العربية، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، وتصفية القضية الفلسطينية، والدخول في مفاوضات عبثية بلا طائل لاسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه في أرضه المحتلة، وتقسيم عدة دول عربية، على رأسها العراق وسوريا وليبيا، في عملية يبدو أن محطتها النهائية تستهدف تسليم مفتاح المنطقة لإسرائيل.

كل ما يمكن أن نطلبه من نواب البرلمان هو أن يناقشوا بموضوعية كل الحيثيات التي استند إليها حكم المحكمة بمصرية الجزيرتين، وساعتها ينبغي ألَّا يترددوا في رفض إقرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؛ حفاظًا على ترابنا الوطني، وتجنبًا لعواقب وخيمة ستتعدى حدود إثارة قلاقل في مصر، إلى شن حروب لاسترداد الجزيرتين إذا ما أصرت السلطات في مصر على التفريط فيهما.