بعد 11 عامًا من الفشل.. مشروع قانون لتعديل «اعتماد التعليم»

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذكر المجلس في بيان له أن تعديل أحكام قانون الهيئة بهدف تفعيل دورها خلال الفترة المقبلة، رغم أن الهيئة موجودة منذ 11 عامًا دون ان يكون لها أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث أضاف المجلس فس بيانه أن تلك الفترة لم تكن كافية لإصلاح أخطاء التعليم بالكليات الجامعية، وأن الاعتمادات التي تتم في الكلية كانت شكلية فقط ولا توجد بها أي معايير حقيقية تؤكد جودة التعليم المقدم بها.

ونص مشروع القانون على أن للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتي، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وغيرها من الإجراءات التي تتخدها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.

قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان: «إيه الجديد وما الفارق في كل نص مشروع قرار التعديل الصادر» مضيفًا: يجب الاعتراف بأن الهيئة التي فشلت في تفعيل قانونها بنشر ثقافة الجودة، وحولت نشر الثقافة المجاني إلى دورات بأموال بدلًا من واجبها الأساسي، وتابع: قولوا إنكم تريدون من الهيئة وضع إطار للمؤهلات وتلغي تخصصات وتغلق كليات بعينها، وهذه شماعة تعليق الأخطاء الجاهزة، مشيرًا إلى أن كل ما جاء بمشروع التعديل مكتوب في قانون الهيئة الذي صدر عام 2006 ولم يحاسب أحدًا على التقصير في تنفيذ بنوده.

وتساءل: أي النماذج التي تم اعتمادها حدث بها أي فارق، وما هي الموازنات التي تم صرفها حتى الآن في وهم هذا الاعتماد، وما هو الوقت الذي استغرقته كل كلية في تستيف أوراقها؟ مضيفًا: هناك حالة من الإحباط والملل حول الادعاء بالاهتمام بجودة التعليم وكثرة الحديث حول العمل على التطوير، مضيفًا: الرؤية فاشلة ولم يثبت لها أي فارق في مستوى الخريجين ولا القدرات التدريسية ولا حتى في النظم الإدارية والحوكمة التي تم إزعاجنا بها، قائلًا: مش كفاية عليكم 11 سنة تجريب بدون نتائج ملموسة؟

وأضاف الدكتور محمد فوزي، الخبير التعليمي، أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد في مصر لم تكن لها نتائج على مستوى الجامعات، وكانت عمليات الجودة التي تحصل عليها بعض الكليات لا تخرج عن كونها أمور شكلية، دون أن تطبق عليها المعايير الدولية لضمان الجودة، لافتًا إلى أنها تتم كتابة على الورق دون أي اعتبار للواقع الذي تشهده الكليات.