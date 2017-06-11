بعد حكم القضاء الإداري.. هل تعيد الحكومة اختصاصات الحجر الزراعي؟

تستقبل الموانئ المصرية، في العاشر من شهر يوليو المقبل، 320 ألف طن قمح قادمة من روسيا ورومانيا، ما جعل البعض يتساءل عن الجهة التي ستتولى الكشف عنها، خاصة بعد صدور حكم قضائي ملزم بإعادة اختصاصات الحجر الزراعي، وعدم نقلها إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان قرار شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تنظيم استيراد السلع الزراعية الإستراتيجية، ومنها (القمح، الذرة، فول الصويا) وما تضمنه من إلغاء اختصاصات الحجر الزراعي، ونقلها إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد النظر في الدعوى المقامة من النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، رقم 12585 لسنة 71 ق، طعنا على قرار رئيس مجلس الوزراء.

نجحت الدعوى في إلغاء موافقة وزير الزراعة على استيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، بعد أن سمحت وزارتا الزراعة والتموين بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 0.05%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.

الهيئة العامة للسلع التموينية أكدت على التزامها بالسماح بمستوى الإرجوت عند 0.05% في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن قرار محكمة القضاء الإداري، أصبح ملزما للحكومة عند استلام أي شحنه من القمح المستورد، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء الذي أبطلته المحكمة كان يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابي لهيئة الحجر الزراعي في فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، مما يزيد من حجم الأزمات التي يواجهها ويعاني منها الاقتصاد.

وأكد واصل أن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ، حتى إذا قرر مجلس الوزراء الطعن على الحكم فإنه لابد من تنفيذ القرار لحين الاستشكال عليه، مشيرا إلى أن القضية تهم المواطنين لما يمثله القرار الذي ألغاه القضاء من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية.