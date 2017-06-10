بعد تأجيل حكم «بدل العدوى».. «الأطباء»: مماطلة ولن نترك حقنا

مازالت قضية بدل العدوى المقامة بين نقابة الأطباء والحكومة قائمة، بعدما كان من المفترض البت فيها الخميس الماضي، وازدادت القضية تعقيدًا بعد أن عادت القضية مرة أخرى إلى المرافعة، وذلك بعد تنحي رئيس الدائرة المستشار حسن البرعي لاستشعاره الحرج، على أن تصدر الدائرة قرارها بخصوص القضية في آخر الجلسة، وصدر القرار بأتاجيل القضية إلى جلسة 2 يوليو المقبل، مما أدى إلى اعتراض محامي النقابة على عدم السماح لهم بالترافع، في حين أن القضية أعيدت للمرافعة، وهو ما أثار غضب نقابة الأطباء.

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: إعادة قضية بدل العدوى إلى المرافعة مرة أخرى مماطلة لعدم تنفيذ الحكم، وأضافت أن الأطباء حصلوا على حكم في 2015 من محكمة القضاء الإداري بحقهم في الحصول على ألف جنيه شهريًّا لكل طبيب، بدلًا من 19 جنيهًا، مما دعا الحكومة إلى الطعن على الحكم لإلغائه، وكان من المفترض أن يتم الحكم في القضية المقدمة من الحكومة لإلغاء الحكم الأول، مشيرة إلى أن إعادة القضية إلى المرافعات مرة أخرى والتنحي يوم النطق بالحكم أمر غير جائز، موضحة أن ما يحدث مماطلة لعدم تنفيذ الحكم الأول، وأن الأمر أصبح أكثر وضوحًا الآن، بأن الحكومة لا ترغب في تنفيذ الحكم.

وأضاف الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أزمة بدل العدوى قائمة منذ فترة طويلة، وللأسف مجلس الوزراء ووزارة الصحة لم يسعيان لتنفيذ الحكم، مما دعا نقابة الأطباء إلى إرسال إنذار للوزارة ورئاسة الوزراء لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي، ومع ذلك رفعت الحكومة دعوى قضائية ضد نقابة الأطباء لإلغاء الحكم الذي حصلت عليه النقابة في 2015 لزيادة البدل إلى ألف جنيه بدلًا من 19 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن الأطباء لن يتركوا حقهم في بدل العدوى، وسيصعدون الأمر في حال عدم التزام الحكومة، خاصة أنهم حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى.