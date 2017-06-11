بالمستندات| مخازن «المتحدة» والتجارة الحرام في أدوية الغلابة

«كعب داير» قطعته السيدة الخمسينية أم زينهم على أكثر من 10 صيدليات شهيرة، بحثًا عن قطرة العين التي تساعدها على الإبصار «ماكسترول» عقب إجراءها عملية جراحية قبل أيام لإزالة المياة البيضاء منهما، ولكن يأتي رد الصيدلي عليها: «للأسف يا حاجة مش موجودة هنا وناقصة عندنا من فترة طويلة».

أم زينهم واحدة من آلاف الحالات المرضية التي تزداد معاناتها يوميًّا، في ظل ارتفاع أسعار الدواء ونقصه من السوق، في الوقت الذي ينفي فيه المسؤولون بوزارة الصحة وجود أي نقص، وأن الزيادة تصب في صالح المواطن البسيط.

قطرة العين التي تبحث عنها أم زينهم من إنتاج وتوزيع الشركة المتحدة، وهي واحدة من أكبر شركات توزيع الأدوية فبمصر، المملوكة للدكتور حسام عمر حسين، المتهم باحتكار الدواء في القضية رقم 13 المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية.

تلك الشركة التي تتجاوز أرباحها السنوية 15 مليار جنيه لتستحوذ على حصة مبيعات الدواء في السوق، ويزداد حجم أعمالها التجارية ​لتشمل أكثر من 40 ألف صيدلية من بين ​70 ألف منتشرة بمختلف المحافظات.

«البديل» توصلت إلى مستندات رسمية وأوراق موثقة بختم الشركة المتحدة للصيادلة وتوقيعات المسؤولين بها تكشف عن وجود تهرب ضريبي، يتمثل في طباعة فواتير على الصيادلة دون علمهم، وطباعة أكواد مزدوجة بأسماء صيدليات «على الورق» وتحميلهم مديونيات كبيرة وتوريد كميات كبيرة من الأدوية إلى مخازن الأدوية وتخزينها لأسابيع وشهور طويلة لبيعها في السوق السوداء، بعيدًا عن رقابة التفتيش الصيدلي تمهيدًا لزيادة أسعارها لاحقًا.

تهريب أدوية الأمراض المزمنة

مخالفات عديدة ترتكبها شركات التوزيع عبر طباعة ما يُسمى بـ«الكود المقابل»، أو الوهمي للتهرب من الضرائب، وجمع الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسباير» من مختلف الصيدليات ​وإعادتها مرة أخرى بكود آخر وهمي بثمنها الحقيقي لتحقيق مكاسب هائلة تتعدى الـ​30%.

واقعتان خلال العام الماضي تكشفان عن حجم التهريب الكبير للأدوية من الشركة المتحدة إلى السوق السوداء، وتُقدر بـ60 مليون جنيه للأمراض المزمنة، إحداهما كانت في 15 فبراير 2016 حين تم ضبط مخزن أدوية كبير مُغلق بمنطقة مصر الجديدة «تابع لرجل أعمال بارز وصاحب سلاسل صيدليات شهيرة» وقُدرت الأدوية المخزنة فيه بـ33 مليون جنيه والأصناف كافة كانت للأورام وأمراض الدم.

الواقعة الثانية لتهريب أدوية الغلابة كانت في 26 مارس 2016 حيث تم ضبط مخزن كبير للشركة المتحدة مُغلقًا بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وقُدرت الأدوية المضبوطة بـ28 مليون جنيه، وهي أدوية خاصة بمرضى الأورام والأمراض النفسية التي كانت مُعدة للتهريب إلى الخارج.

من يقف وراء الطباعة الوهمية للفواتير؟

المفاجاة الثانية أن الشركة المتحدة للصيادلة والتوزيع تُخصص مخزنًا للبيع بالجملة في منطقة المنصورة بالدقهلية لطباعة فواتير الجملة وتوزيعها على 3 محافظات، الدقهلية والقليوبية والشرقية، والتي يوجد بها أكبر مخازن الأدوية في مصر «العابد، زلطة، الطير، الفتح، الشمس، عمربن الخطاب، السلام وغيرها» بدلًا من الطباعة من مخزن كبارالعملاء بطموه.

الامر ذاته يتكرر مع مخازن كريم فارما والذي يقوم بسحب أدوية من الشركة المتحدة باسم 30 صيدلية يتم ​الطباعة عليها ​يوميًّا ​لصالح ​المخزن بأكواد ​وهمية​، لا يتم إرسالها ​إلى أي ​جهة رسمية كصيد​لية​ عبير ​بكود​ ​يحمل رقم​ ​​222036 وما يتم إرساله للضرائب أقل بكثير من القيمة الحقيقية للمسحوبات أو فواتير الطباعة التي تمت على الصيدلية.

​كما بلغت مسحوبات كريم فارم من مخزن شبرا مصر فقط ما يزيد ​على​ ​4 ملايين جنيه، منها أكثر من ​3.5 مليون جنيه علي عميل واحد فقط ​يُدعى​ أحمد سامي ​على ​كود مقابل أو وهمي​، بالإضافة إلى طلبية ​إكسسوارات​ بكود وهمي ​162854​ ​بأكثر من ​300​ مليون جنيه ​بتوقيعات مدير الإدارة التجارية ومدير البيع بالشركة المتحدة.

وأكدت مصادر خاصة أن الشركة المتحدة للصيادلة ورّدت لرجل الأعمال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، نحو 150 ألف قطعة من دواء «finistil» نقط الخاص بعلاج الحساسية والرشح عند الأطفال، وتم تصديرها إلى الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه السوق المصرية من النقص الحاد في هذا الدواء.

وتتخطى المحسوبات الشهرية للمديرالسابق للشركة بالإسكندرية نحو 500 ألف جنيه، ويتلقى خطابًا من الشركة على المبيعات السنوية بأقل من قيمته الحقيقية للمسحوبات المطبوعة على الكود الأصلي، فضلًا عن الطباعة على الكود الوهمي الذي يتم تقديمه إلى الضرائب، ويعكس تعاملًا مخفضًا للغاية عن التعامل الحقيقي بنسبة تصل إلى 75% لإخفاء قيمة المسحوبات الفعلية.

صيدلي البيع.. عميل مزدوج

بتاريخ 17 فبراير 2016 وافقت الشركة المتحدة على طباعة طلبية بقيمة 250 ألف جنيه فأكثر لعدد من الصيدليات التي حصلت على خصومات نقدية تتراوح ما بين 4.5% لـ6.5% وكان من بينهم صيدلي البيع بفرع أسيوط الدكتور مايكل قسوات، وتخصص له الشركة كودين وهميين يتم الطباعة عليهما لصالح الغير، وأكواده برقمي 161149 و 162795 بحوالي 17 مليون جنيه شهريًّا، كما أن الكميات المسحوبة من القصواء فقط بمنطقة فيصل تجاوزت الـ132 مليون جنيه خلال شهر واحد، ويسحب على أكواد أكثر من 30 صيدلية في العاصمة وحدها.

صيدلية أخرى تتم الطباعة عليها بكميات كبيرة، خاصة بالعميل أحمد السيد محمود عبر كود 161368 خاص بصيدلي البيع بفرع المتحدة «المسئول عن التيلي سيلز وعن الطلبيات التي يطلبها الصيادلة في الفرع» وفي نهاية المستند مكتوب: الصيدلية ملك صيدلي مبيعات الفرع!