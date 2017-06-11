بالفيديو.. إنجلترا تهزم فنزويلا وتتوج بكأس العالم للشباب

توج منتخب إنجلترا بكأس العالم للشباب دون 20عامًا لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره الفنزويلي بهدف دون مقابل، في المباراة الختامية التي جمعتهما على ملعب «سواون كأس العالم» بمدينة سواون بكوريا الجنوبية.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين، في الدقيقة الـ35 من أحداث النصف الأول من المباراة.

حاول منتخب فنزويلا تعديل النتيجة خلال النصف الثاني من المباراة وكثف من هجومه على المنتخب الإنجليزي بشكل كبير واتيحت له فرصة لمعادلة النتيجة في الدقيقة 29 حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالحه لكن ادالبيرتو بينياراندا فشل في إسكانها الشباك لتنتهي المباراة بفوز الإنجليز وتتويجهم باللقب العالمي.

جدير بالذكر أن هذا هو اللقب الهالمي الأول للمنتخب الإنجليزي، بينما تعد الأرجنتين صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بمونديال الشباب تحت 20 عامًا برصيد 6 ألقاب يليها السامبا البرازيلية برصيد 5 ألقاب.

هدف المباراة