بالأرقام.. صلاح يتفوق على بديله البرتغالي المرشح لليفربول

يبدو أن تمسك روما الإيطالي بمبلغ الـ40 مليون إسترليني نظير الاستغناء عن خدمات الجناح الدولي المصري محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جعل النادي الإنجليزي، الذي عرض 28 مليون إسترليني، يصرف النظر عن ضم النجم المصري ويبحث عن البديل.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكدت اليوم الأربعاء، أن ليفربول حول أنظاره إلى الدوري البرتغالي وبالتحديد إلى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد مغالاة فريق العاصمة الإيطالية في مطالبه المالية.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي جيلسون مارتينيز، صاحب الـ22 عامًا، بات على طاولة مفاوضات النادي الإنجليزي بعدما توقفت المفاوضات بينه وبين روما الإيطالي بشأن صلاح.

ويوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرتغالي يقدر بـ50 مليون إسترليني، إلا أن الصحيفة الإنجليزية أكدت أن النادي البرتغالي لن يمانع في تقليص هذا المبلغ.

صحيفة “بولا” البرتغالية أكدت أن برونو دي كارفالهو، رئيس نادي سبورتينج لشبونة، سيبدأ المفاوضات الخاصة بلاعبه الشاب بـ50 مليون يورو (43.5 مليون إسترليني).

ولكن ما الدوافع التي تجعل ليفربول يدخل في مفاوضات مع لاعب ترتفع قيمته التسويقية عن محمد صلاح، رغم أن الأخير يعد الأفضل مقارنة بما قدمه اللاعب البرتغالي خلال موسم 2016/2017 مع الوضع في الحسبان قوة الدوري الذي يلعب فيه اللاعبان، حيث يعد الدوري الإيطالي أقوى بكثير من الدوري البرتغالي.

“البديل” ترصد لكم إحصائيات محمد صلاح، مع روما في الكالتشيو الإيطالي، والبرتغالي جيلسون مارتينيز، مع سبورتينج لشبونة في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

المشاركات: شارك محمد صلاح، مع روما في 29 مباراة منها مباراتان كبديل بواقع 2487 دقيقة لعب، بينما خاض مارتينيز، 32 مباراة أساسيًا مع فريقه بواقع 2771 دقيقة لعب.

أهداف: سجل صلاح، مع روما في مسابقة الكالتشيو فقط 15 هدفًا، مقابل 6 أهداف فقط سجلها اللاعب البرتغالي مع فريقه في مسابقة الدوري.

صناعة الأهداف: صنع الفرعون المصري 11 هدفًا لزملائه في الفريق، متفوقًا على جيلسون مارتينيز، بثلاثة فرص.

البطاقات الصفراء والحمراء: حصل صلاح، على بطاقتين صفراوين، فيما حصل صاحب الـ22 عامًا على 6 بطاقات صفراء، ولم يحصل الثنائي على أي بطاقات حمراء خلال الموسم المنصرم.

معدل التسديد: الدولي المصري يتفوق أيضًا من حيث عدد المحاولات على المرمى بنسبة 2.6، بينما يملك الدولي البرتغالي 1.7.

التمرير الناجح: يتساوى اللاعبان في معدل التمرير الناجح بنسبة 80.4 بالمائة.

التحامات الهواء: صلاح 0.3، جيلسون مارتينيز 0.2.

رجل المباراة: حصل صلاح، خلال موسم 2016/2017 الذي حل فيه روما وصيفًا خلف اليوفنتوس على لقب أفضل لاعب في المباراة في 4 مناسبات بينما حصل مارتينيز على اللقب مرة وحيدة.

التقييم الإجمالي: صلاح 7.48، جيلسون مارتينيز 7.31.