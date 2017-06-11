انطلاق «ليالي المقامات الروحية» ضمن «إحياء القاهرة التاريخية»

تفتتح اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية بعنوان «ليالي المقامات الروحية» ورشة سماع – حوار الأمكنة، في الفترة من 16- 22 رمضان بمسرح بيت الشاعر بشارع المعز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً؛ احتفالاً بشهر رمضان المعظم وبمرور عشرة سنوات على تأسيس فرقة سماع.

ويأتي الملتقى في إطار تفعيل المشروع القومي «إحياء فنون القاهرة التاريخية»، الذي أسسه الفنان المخرج انتصار عبد الفتاح، وتم تدشينه من خلال احتضان اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار.

ويتضمن الاحتفال تقديم رسالة إلى العالم تأكيدا على جوهر الأديان، حيث يشارك الأخوة الأقباط إخوانهم المسلمين الاحتفال، بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، بالإضافة لمشاركة 100 طفل من مبادرة أطفال مصر بالأعلام المصرية، وتشدو مع الجمهور “لك يا مصر السلامة“.

الملتقى يأتي أيضا احتفالاً بشهر رمضان المعظم وبمرور عشرة سنوات على تأسيس فرقة سماع للاحتفال، وعلى مدار أسبوع حتى 22 رمضان، تُشارك فرق تراثية من مصر والمرعشلي من سوريا وأندونيسيا وسماع أكابيلا للترانيم الكنائسية وفرقة ليالى زمان، حيث تشدو الفنانة فاطمة عادل باقة من الأغاني التراثية القديمة، ويُختتم الملتقى بالورشة الدولية لفن السماع وليالى المقامات الروحية التى تشارك فيها كل الفرق المشاركة.

يهدف الاحتفال إلى تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث، يقوم على إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية؛ موكب المحمل، موكب السلطان، موكب القاضي، وشجرة الدر، والاحتفال بليلة الرؤية وغيرها.