الكونغو.. لم يعد من الممكن التنبؤ بما سيحدث

قبل أسبوع من تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في يناير الماضى، قضى الشعب الكنغولي وقتًا مثيرًا للجدل، توهمت فيه العقلية الكونغولية إعادة التاريخ لنفسه، حيث تم اغتيال الرئيس السابق للكونغو باتريس لومومبا أول رئيس منتخب قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جون كينيدي في عام 1961. كما أشاروا إلى أن الرئيس لوران ديزيريه كابيلا كان قد قتل قبل أقل من أسبوع من تولي جورج دبليو بوش منصبه فى عام 2001، وكان بعض من حول الرئيس الحالي مقتنعين بأن التاريخ سيتكرر – وأنه ستكون هناك محاولة لاغتيال جوزيف كابيلا في الفترة التي سبقت تنصيب ترامب، وزعموا أن هناك مؤامرة من جانب المجتمع الدولى لتفجير الكونغو وتصفية كابيلا مثلما فعلوا مع صدام حسين ومعمر القذافي.

قال موقع أفريكان أريجمنتس: رغم التكهنات، إلا أنه لم تحدث محاولة لاغتيال الرئيس، ومنذ ذلك الحين لم يحدث شيء مثير للجدل، بل حدث عكس التوقعات السيئة، وفي مقدمتها محاولة الولايات المتحدة الوساطة في الواقع السيئ بالكونغو، من خلال تنفيذ اتفاق سانت سيلفيستر، هذه الصفقة التي تمت تسويتها بين الحكومة والمعارضة في31 ديسمبر 2016، وبعد حوالي أسبوعين من انتهاء الولاية الرسمية الثانية للرئيس كابيلا، قدم الاتفاق ظاهريًّا خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والدستورية في الكونغو.

ويسهل الاتفاق، الذي ساعد في إتمامه الأساقفة الكاثوليك، الالتزام باحترام الدستور، كما يتضمن عدة إشارات إلى أن كابيلا لن يترشح لولاية ثالثة، كما سيقود حكومة انتقالية نهاية عام 2017.

وتابع الموقع أن اتفاق سانت سيلفيستر كان إنجازًا هامًّا بتوافق الآراء والتنازلات التي قدمها جميع الأطراف، فبعد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي ضربت البلاد خلال عام 2016، وأدت إلى عشرات القتلى، أتاحت الاتفاقية فترة من الهدوء الهش، وكان ذلك نتيجة هذه الوساطة.

وأضاف الموقع: رغم الدور الكبير للاتفاقية، إلا أنه لا يزال هشًّا، ويشمل عدة نقاط عمياء وثغرات يتعين ملؤها من خلال مفاوضات لاحقة. وتكمن نقطة ضعف الاتفاقية في أنها بين ائتلاف حاكم مقسم ومعارضة مقسمة، وذلك في بلد لا يحترم الصفقات والاتفاقيات، وكان رأي أحد المسؤولين في الحزب الحاكم أن “هذا الاتفاق صعب تنفيذه، وسوف نعلم قريبًا أنه غير مُجدٍ، وأن الانتخابات التي سنتركها في يد المعارضة لتنظيمها في نهاية العام سنكتشف في النهاية أنهم فشلوا في تنظيمها”.

وأشار الموقع إلى أنه بعيدًا عن كينشاسا أصبح العنف خارج السيطرة في جميع المقاطعات، خاصة بعد تكثيف الصراعات المحلية في الأشهر الأخيرة، وكانت أكثر التطورات دراماتيكية في كاسايو حتى وقت قريب، لم تعرف هذه المنطقة ظاهرة الجماعات المسلحة، ولكن في أغسطس 2016 اندلع النزاع بسبب خلاف بين السلطات العرفية في البلدة التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن مدينة كانانغا، وحاول محافظ كاساي المركزي تعيين شخص ضد إرادة المجتمع، ووقعت حوادث عنف قتل فيها المرشح المدعوم محليًّا، وفي نهاية المطاف ظهرت حركة مسلحة جديدة تدعى كاموينا نسابو.

واندلعت أعمال العنف بانتظام لآخر عام 2016، وأصبحت دائمة منذ يناير 2017، ونمت بشكل كبير في فبراير، حيث انتشرت الانتفاضة في عدة مقاطعات، وشهدت البلاد عنفًا مفرطًا، فحتى الآن تم اكتشاف ما لا يقل عن 42 مقبرة جماعية في المنطقة، وفي الوقت نفسه عثر على جثتي اثنين من أعضاء فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة كانا يحققان فى انتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات بين العنف والسياسة الوطنية والجيش الكونغولي – في مارس الماضي، وتوضح حالة كاساي كيف فقدت الدولة الكونغولية قدرتها على توقع الصراعات المحلية أو حتى الرد عليها. وأدت هذه التوترات إلى حدوث عنف واسع النطاق في كاساي، ويمكن أن يحدث في أماكن أخرى كثيرة في الكونغو، حيث تنطبق نفس الشروط.

وخلص الموقع إلى أنه نتيجة لكل هذه الصراعات على المستوى الوطني، لم يعد أحد يعرف ما يمكن توقعه أو التنبؤ بحدوثه . واختتم بسؤال رئيسي يفرض نفسه، وهو: هل العقوبات الغربية التي فرضت على مختلف كبار المسؤولين ستزيد من تقويض تماسك النظام، أم أنها ستسمح للحكومة بتوحيد صفوفها واستعادة جزء من ثقة الرأي العام من خلال خطاب قومي متشدد؟ مؤكدًا أنه في الواقع الحالي للكونغو من المستحيل التنبؤ بذلك أيضًا.