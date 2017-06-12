السلطات السعودية تحاصر «العوامية».. ونشر قناصة لاستهداف الأهالي

طوال شهر كامل استمر الحصار السعودي لبلدة العوامية، التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية للمملكة، وحي المسورة الذي تزعم الإدارة السعودية أن إزالته تأتي لتطوير منطقته وتحديثها حضريًّا، وسرعان ما أثبت الواقع الهدف الحقيقي من الاجتياح بما حدث من قتل عشوائي للأهالي وهدم مباني وقطاعات من البلدة وهي خارج خطة التطوير المزعومة، فضلًا عن أن هدم حي لإعادة بنائه على النمط الحديث لا يستلزم بطبيعة الحال حصار بلدة بأكملها يقطنها آلاف المواطنين وتجويعهم ومنع المساعدات الطبية كافة عنهم، فضلًا عن منع وسائل الصحافة والإعلام من التواجد والتغطية ومنع الدفاع المدني من دخول البلدة لإطفاء الحرائق المتوالية التي سببتها القذائف، في ظل استخدام عشوائي لها أسفر عن دمار هائل شمل أنحاء البلدة كافة وليس فقط حي المسورة المستهدف.

بحلول الجمعة، التاسع من يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان نشرت القوات السعودية عددًا من القناصين تمركز بعضهم فوق مبنى مركز الشرطة، الذي تحول لمقر للقوات المقتحمة من شرطة وجيش وحرس وطني، فضلًا عن تمركزات للقناصة في المدرعات المتمركزة بالعشرات من النقاط المحيطة بحي المسورة، وصادف ذلك احتفالًا شعبيًّا تقليديًّا، هو احتفال القرقيعان، ويُقام بالعديد من الدول مثل الكويت والإمارات والعراق والبحرين، وفيه يُحتفى بذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبي في النصف من رمضان.

استهدف القناصة 3 سيارات بحي المسورة والعوينة، كانت متوجهة إلى مراكز الاحتفال وأغلب ركابها من النساء، وشهد يوم الاحتفال واليوم السابق له تكثيفًا للإطلاق العشوائي للنار من القناصة، ولا سيما على المتجهين إلى مراكز الاحتفال المعروفة، وتزايد الإطلاق العشوائي للنار بالشوارع، وهو سمة ثابتة من سمات الاجتياح لمدة شهر من بدايته، وشكّل أهالي العوامية لجانًا شعبية عملت على التجهيز للاحتفالات بالمناطق البعيدة عن حي المسورة، حيث مركز الحملة الأمنية.

وتولت اللجان مهمة إضافية هي تأمين حركة الأطفال «من مظاهر الاحتفال ارتداؤهم الزي الفلكلوري وتوزيع الحلوى عليهم» خشية تعرضهم للرصاص، بينما ظلت أصوات الرصاص ملء السمع على أطراف مناطق الاحتفال التي شهدت رفع صور الشيخ نمر النمر، الرمز الديني الاجتماعي في العوامية الذي أعدمته إدارة آل سعود لانتقاده ما تتعرض له الإحساء والقطيف من اضطهاد وتهميش، وما يفرضه النظام في كامل المملكة من استبداد وتمييز وانعدام لتكافؤ الفرص.

وفي تحد للاستهداف المتكرر من القوات السعودية لمحطات الكهرباء الرئيسية والمغذيات الفرعية، شهد احتفال هذا العام ما ألفه الأهالي من نشر للأضواء في الشوارع، وتوزيع للمأكولات، رغم الحصار الكامل على البلدة القائم منذ شهر، كما مثّل الاحتفال محاولة الأهالي لتحدي وتجاوز الفصل الاجتماعي الذي سعت إليه السلطة، بتقسيم البلدة إلى جيوب منفصلة عن بعضها بعضًا بحواجز خرسانية ضخمة، كان أولها الحاجز الذي تم بناؤه حول كامل البلدة وبلغ ارتفاعه 5 أمتار وتلاه سد الطرق الداخلية الفرعية للبلدة، وقطع أغلب المنافذ المفضية إلى الطريق الرئيسي الذي يشق البلدة ويربطها بالمدن والبلدات المجاورة «القطيف والقديح والبحارى»، يتوالى دخول الشاحنات المحملة بالقوالب الخرسانية إلى البلدة، ومعها يتم استكمال قطع أوصالها عن بعضها بعضًا، مما يعوق الاتصال الطبيعي بين السكان، فضلًا عن الصعوبة البالغة التي ستشهدها محاولات الأهالي لإطفاء النار الناتجة عن القذائف الحارقة التي تُطلق على بيوت المسورة المستهدف هدمها، وإنقاذ من يتعرضون لإطلاق النار أو القصف دون إمكانية للخروج من المساحة المستهدفة التي ستكون محاصرة، في ظل تقسيم البلدة إلى مربعات ضيقة تفصلها كتل أسمنتية، وسيضمن هذا بشكل عام شل حركة التنقل وإحكام قبضة السلطة على رقاب السكان كافة وتعميق حصارهم بإقامة حواجز عسكرية على منافذ تلك المربعات.

الحقيقة أن ما تتعرض له المنطقة الشرقية من اضطهاد وتهميش أمر يستلزم دراسة معمقة، ومن مظاهره التضييق على البناء والإسكان في المنطقة، تقليص الحدود الإدارية لمنطقة القطيف ومنع البناء أو إعادة البناء فيها إلَّا بإذن من شركة أرامكو، وصرف مخلفات المصانع الكيماوية والصرف الصحي في البحر، ومنع زراعة واستصلاح ما يُسمى في البيئة السعودية بـ«الأراضي البيضاء» المتاخمة للمناطق الزراعية والسكانية، مما يدفع السكان إلى تجريف أرضهم الزراعية إذا ما اضطروا إلى البناء، بالإضافة إلى تعمُد إهمال الوضع الزراعي كليًّا، والذي يحتاج بطبيعته إلى عناية شاملة لضمان إنتاجية وجودة المحاصيل، واستمرار الزراعة في مواجهة ما يصيب المزروعات من أمراض أو آفات.

فاتورة العدوان على العوامية شملت سقوط 10 شهداء خلال الاقتحام والحصار، منهم طفل رضيع اخترقه الرصاص التي استهدفت سيارة أسرته، وتدمير نحو 50 متجرًا، بالإضافة إلى إحراق 7 متاجر ومراكز تجارية عمدًا مع العديد من المنازل، واستهداف نحو 100 سيارة حتى الآن، بين تدمير وحرق وإعطاب، فضلًا عن اقتحام عشرات المنازل الخاصة بمعارضين للسلطة، والاعتداء على حرماتها بشكل مباشر، ومحاولة إذلال ساكنيها، ولا سيما النساء، وترويعهن وتوجيه التهديدات لهن، مع الاستيلاء على العديد من محتويات تلك المنازل، ونهب منازل أخرى غير مأهولة فرّ سكانها إلى خارج العوامية حرصًا على حياتهم.