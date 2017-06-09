الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. قطع العلاقات مع قطر.. وزيارة وزير الخارجية الفرنسي وملك البحرين للقاهرة

أسبوع كان حافلًا بالأحداث والتطورات المهمة على الصعيد الدولي، زيارات هنا وهناك، وتحركات دبلوماسية وسياسية تصعيدية لم يشهد لها مثيل على المستوي العربي، وتصنيف كيانات وعناصر على قوائم الإرهاب، الأمر الذي طرح تساؤلات مهمة حول هذا الحراك العربي، وماذا يعنيه في ظل منطقة مشتعلة تقع على حافة الهاوية.

قطع العلاقات مع قطر

التطور الأبرز في الأسبوع الماضي هو قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في تصعيد جديد، على خلفية اتهام هؤلاء الأخيرة بأنها تدعم الإرهاب، وعلى الرغم من أن هذه التهمة ملصوقة منذ زمن على واقع وضوح ارتباط الدوحة بالتنظيمات المتشددة في المنطقة، إلا أن هذا القرار جاء مفاجئًا، لعدة اعتبارات، أولها أن مسار العلاقات بين دول الخليج كان آخذًا في الاستقرار والهدوء النسبي في الآونة الأخيرة، كما أنه جاء ليوضح أنه مرتبط بعوامل خارجية آخذة في التكاثر أكثر من أي وقت مضى، تتعلق بتنامي التبعية الخليجية والعربية لواشنطن، لاسيما وأن القرار أعلن بعد أيام من انعقاد قمة الرياض (الأمريكية الإسلامية).

يقول الدكتور هاني سليمان، الباحث المتخصص في الشؤون الدولية والعربية، إن الأزمة الخليجية الخليجية الحالية أحد أخطر التطورات في المنطقة، في الوقت الذي تعصف بالمنطقة أزمات حادة عديدة لم تحل بعد، يضاف إليها خلاف كارثي بين دول الخليج. مؤكدًا أن التحول في العلاقات يستدعي خبرة حرب الخليج الثانية التي كانت بداية شق الصف العربي واختراقه ووهنه.

وأضاف أن هذه التحولات السريعة والمتغيرة تؤكد ما أطلق عليه المفكر الراحل زيجمونت باومان العلاقات «السائلة»، بمعنى أنه لم يعد هناك قالب واحد مستقر، وعلاقات تفسيرية واضحة في العصر الحديث، فقبل ربما شهر من الأزمة كان الملك سلمان يرقص مع الأمير تميم في قطر، وكانت قناة الجزيرة تباري القنوات الأخرى في مدح آل سعود، وكان مسار العلاقات بين دول الخليج آخذًا في الاستقرار قبيل قمة الرياض.

وأكد أن هذه القمة الإسلامية الأمريكية بلا شك كان لها دور في ذلك التحول المفاجئ، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة الآن يوافق ما ذهب إليه عالم السياسة الأمريكى “ﭽيمس روزناو” وتسميته (عصر الاضطراب العالمي)، وربما تكون أزمة الخليج والعلاقات مع قطر هي بداية لموجة جديدة من الاضطرابات، ربما تحمل تغير خريطة العلاقات والدول في المنطقة، خاصة مع تلك التحولات المتفق عليها مسبقًاً بين عدة دول، وبمباركة أمريكية.

وأكد أن سياسات قطر ربما تشكل خروجًا عما اتفقت عليه سياسات دول الخليج الأخرى، فإن كانت قطر قد دعمت حركات إرهابية، فإن الأمر نفسه ينطبق على السعودية، فقد كانت من أكثر الدول التي تٌتهم بنفس هذه الاتهامات وبخاصة في سوريا وجبهة النصرة تحديدًا، وهي تخوض حربًا عليها علامات استفهام في اليمن، مؤكدًا أنه من السهل جدًّا في مرحلة ما اتهام الرياض بدعم الإرهاب بشكل صريح.

ولفت سليمان إلى أن الأزمة أعقد من ذلك، حيث إنها في الفكرة ذاتها، أن يتعرض مجلس التعاون، وإحدى دول الخليج لهزة عنيفة، ربما تكون بداية انهيار المنطقة كلها، محذرًا من أنه لو تصاعدت حدة المواجهات، فلن يكون هناك منتصر أو مستفيد، إلا لو تمت الأمور بشكل سلمي، خاصة مع ترقب إيراني، وحليف أمريكي لدول الخليج “غير موثوق به”.

وأكد أن احتمالات التسوية، خاصة مع جهود كويتية عمانية، واردة، والتي ربما لم تؤتِ ثمارها، موضحًا أن سيناريو المشهد ربما يصل في ذروته للحديث عن تشابه الأزمة مع ما حدث في سراييفو 1914 وبداية الحرب العالمية الأولى، معقبًا: ربما يدعم هذا حركة التصعيد المتزايدة والإجراءات الجديدة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في مقابل تعزيز موقف الدوحة بمساعدة تركيا وإيران اللتين فتحتا موانئهما لتوفير المواد التموينية، مع تخطي الجزيرة كافة الخطوط الحمراء والحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وعن جرائم السعودية في اليمن، وهو تطور لا يهدف للتهدئة، ولا ينطلق من فراغ أيضًاً.

وأكد أن دخول ترامب على خط الأزمة وتراجعه عن تصريحه المعادي لقطر قبل أيام، بعد أن عرض قمة ووساطة في واشنطن، يوضح أن هذا التغير ربما يعيد الثقة نوعًا ما للدوحة، وربما تمر الأمور نحو تنازلات قطرية نوعية، ولكن ليست كما جاء في الشروط العشرة، لأن الدوحة لن تقبل بذلك، مضيفًا أنه يجب التأكيد على أن ثمة تحولات وصفقات كبرى تتم في المنطقة، في القلب منها طريقة تسوية القضية الفلسطينية، ولا نستبعد هنا في ظل تفاقم الأوضاع أن تستغل إسرائيل هذا التحول للهجوم مرة أخرى على قطاع غزة، وإعادة إرباك الأوراق والعودة لنقطة الصفر.

زيارة وزير الخارجية الفرنسي

كانت على رأس اهتمامات الدبلوماسية المصرية الأسبوع الماضي زيارة وزير الخارجية الفرنسي للقاهرة، والتي تعد الأولي له منذ استلامه المنصب ووصول الرئيس الفرنسي الجديد إيمانيول ماكرون للحكم، وعلى الرغم من رمزية الزيارة والتي تأتي بعد أسابيع قليلة من بداية تعيين الحكومة الفرنسية الجديدة، إلا أنها تحمل دلائل مهمة حول رغبة ماكرون في استمرار العلاقات الجيدة مع مصر كما كانت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

كما تأتي في خضم التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا، فبينما كانت مصر وفرنسا دائمتي التوافق فيما يخص الملف الليبي، وذلك لارتباطهما بقوات قريبة من بعضها في الداخل، جاءت الزيارة ليستطلع فيها وزير الخارجية الفرنسي الوضع الأخير على الساحة السياسية والعسكرية، في ضوء الضربات الأخيرة التي نفذتها القاهرة على قواعد الإرهاب في ليبيا.

زيارة ملك البحرين للقاهرة

لا تبتعد زيارة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة للقاهرة عن الأزمة التي حدثت مؤخرًا بين دول الخليج ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، فهي مرتبطة ارتباطًا كاملًا بالتحركات العربية الخليجية الأخيرة ضد الدوحة، لاسيما وأنها جاءت بعد زيارة الأخير للسعودية لنفس الأسباب.

واجتمع الرئيس السيسي بالعاهل البحريني مساء أمس لإجراء مباحثات، وخرجت التصريحات الرسمية للجانبين لتؤكد أن قرار قطع العلاقات مع قطر بعد إصرارها على التدخل في شؤون الدول العربية لم يمر ساعات قليلة وأصدر الدول الأربعة مصر والبحرين والإمارات والسعودية بيانًا مشتركًا، تدرج فيه 59 شخصية تقيم في قطر على قوائم الإرهاب، فيما يعد تصعيدًا عربيًّا جديدًا ضد الدوحة.

وعلى الصعيد الاقتصادي تم مناقشة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرعة المضي قدمًا في إتمام المشاريع المشتركة وحل أي معوقات تواجه المستثمرين.