البرلمان يستعد لتمرير “تيران وصنافير” واصطفاف لإجهاض مخطط التنازل

يبدأ مجلس النواب أولى إجراءات مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، اليوم الأحد؛ عن طريق عرض تقرير اللجنة التشريعية، الذي عكفت على إعداده بضعة أسابيع، وسط حالة من الانقسام داخل المجلس بين مؤيد ومعارض لمناقشة الاتفاقية.

وفق ما أكده عدد من الفقهاء القانونيين، فإن الجلسة ستكون لعرض التقرير فقط، وسيتم فتح باب المناقشة يوم الأربعاء المقبل، وسيستمر النقاش حتي الأسبوع المقبل، ولن يتم حسم موقف البرلمان خلال هذه الأسبوع .

النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، قال: “سيتم عقد الاجتماع الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد 11 من يونيو 2017، أما الاجتماعين الثاني والثالث يومي الاثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017، وسيتم تحديد ميعاد انعقادهما وفقًا لرغبة السادة أعضاء اللجنة، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.”

على الجانب الآخر، مازالت تحركات القوي السياسية الرافضة لمناقشة الاتفاقية مستمرة؛ تارة عن طريق لقاءات متعددة يقدها أحزاب التيار الديمقراطي، وتارة أخرى عن طريق بيانات الرفض والمطالبة باحترام الدستور والقانون.

وتعقد القوى الوطنية مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر اليوم، بمقر حزب الدستور، لإعلان موقفها الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وخطة التصعيد ضد محاولات تمرير الاتفاقية، ومن المحتمل الإعلان عن اعتصام مفتوح بمقرات الأحزاب.

كما دشن حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي، حملة شعبية تحت عنوان “احمى أرضك” بمحافظة الغربية بهدف اتحاد جميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لرفض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وطالب بيومي نواب البرلمان بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن ورفض الاتفاقية احترما لحكم القضاء البات بمصرية “تيران وصنافير”، مشيرا إلى حالة من الريبة تملأ قلوب المصريين من الإصرار على التنازل عن الجزيرتين، محذرا من خطورة الموافقة من النواب على الاتفاقية، ما قد “يعصف بالوطن”، بحسب تعبيره.

وفي السياق، أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد تقريرا جديدا رصد فيه الموقف الحالي لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي، وقال التقرير إن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب، بل مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.

وأضاف التقرير: “فإما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس استنادا إلى نص المادة 1 من الدستور الفقرة الأولى (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون…)، كما نصت المادة 151 من الدستور في فقرتها الأخيرة (.. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة“.

وتابع: “إما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين، وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء، استنادا إلى نص المادة 4 من الدستور في فقرتها الأولى (السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ..)، كما نصت المادة 151 من الدستور في فقرتها الثانية (ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة)، أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الاتفاقية استنادا إلى نفس المادة السابقة في فقرتها الأولى (يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور)”.

وأوضح التقرير: “قد نسلم جدلا أن هناك خلافا حول ملكية الجزيرتين، لكننا من دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر ووثائق دولية ورسمية تؤكد السيادة المصرية الخالصة على الجزيرتين في أكثر من 20 دليل”،وانتهى رأي البحث وتوصياته للهيئة العليا للحزب إلى وجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة 151 التي نصت على (.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة(، وحذر التقرير من تداول المستندات والأفلام التسجيلية بشكل فردي وعشوائي أكثر من تداولها من خلال نسق منهجي واضح، ما يزيد من حالة الاستقطاب والضبابية”.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، إن البرلمان لن يبدأ أولى جلساته بمناقشتة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن سيبدأ بتقرير اللجنة التشريعية، ومن ثم، سيحدد جدولا زمنيا لمناقشة الاتفاقية عن طريق جلسات استماع لخبراء متخصصين في عدد من المجالات، كأساتذه قانون دولي ومؤرخين وأساتذة تاريخ وجغرافيا، والاستعانة ببعض الخرائط القديمة والحديثة، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة والجهات الأمنية؛ لأخذ رأيهم ومناقشتهم في الاتفاقية.

وأضاف شوقي لـ”البديل”، أن مناقشة الاتفاقية ستطلب عدة أيام، ومن الممكن أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين، موضحا: “بعد انتهاء فترة المناقشة، سيتم التصويت علي الاتفاقية بأغلبية الحضور، وموفقة الثلثين على الأقل؛ أي 400 نائب برلماني لتمرير الاتفاقية”.