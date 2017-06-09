البرلمان في أسبوع.. نائب يتهم «البترول» بالتفريط في أراضي الدولة.. وتحديد موعد مناقشة تبران وصنافير

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الاحداث، أبرزها إعلان عشرات النواب التأييد المطلق لقرار رئيس الجمهورية بقطع العلاقات مع قطر، وإعلان اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الأحد القادم لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، والتي تقضي بالتنازل عن تيران وصنافير للجانب السعودي، وسط رفض شعبي وسياسي.

طلب إحاطة لتفريط قيادات بالبترول في أراضي وآبار لصالح شركات خاصة

قال النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول، يكشف فيه عن وقائع انحراف مخزية، مضيفًا أن علينا جميعًا مواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة مجاويش مقابل 35 قرشًا والتفريط في أراضي شركة حكومية لصالح شركات أجنبية والصمت أمام حالات التعدي على أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وأفراد.

ويكشف العقد أن التأجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضي الشركة بما عليهم من مبانٍ وآبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرشًا للمتر المربع شهريًّا وتعديات جائرة غير قانونية وبدون أي وجه حق وسند على أراضي امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والأشخاص، ويبلغ إجمالي أراضي الامتياز التي تم الاستيلاء عليها 95 ألف متر مربع وأربع آبار زيت خام، وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

نائب: قطر كانت تنفذ مخططات لهدم الوطن العربي لتصبح القوى الوحيدة فيه

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تأخر كثيرًا، وكان لزامًا على متخذي القرار قطع كل العلاقات، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية، مع قطر بعد ثورة 30 يونيو، قائلاً “تدخل قطر في الشأن الداخلي المصري أزهق الكثير من أرواح المصريين، بل تأثرت الكثير من البلدان العربية من هذا التدخل السافر في شؤون الوطن العربي”، مؤكدًا ضرورة فهم مجريات ما يحدث في الوطن العربي وتغير الاستيراتيجية لخلق صراع عربي جديد يعمل على مزيد من تفتيت بعض الدول بعد الفشل في تفتيت مصر.

اعتماد وزيرة التخطيط 2 مليون جنيه لرصف شوارع حي العرب ببورسعيد

أعلنت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن موافقة الدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، على الطلب الذي تقدمت به بشأن تخصيص مليون جنيه لرصف شوارع حي العرب، وذلك بخطة العام الحالي 2016/2017 وتم إبلاغ المحافظة بالموافقة.

“الإسكان” تحذر من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر

حذر المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر، محملًا إياهما المسؤولية الكاملة بشأن الوضع المتدني للغاية والذي أصبح لا يحتمل السكوت عليه، بسبب فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات، والحكومة تتفرج وبلا رقابة “وودن من طين وودن من عجين”، معلقة شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي قدمته للمحليات على طبق من فضة، وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسي الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن، الذين يقومون بغش مواد البناء التي تؤثر على سلامة العقارات، وتشكل خطرًا جسيمًا على أرواح المواطنين، وتهدد أمنهم وسلامتهم.

وأضاف والي أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية دق ناقوس الخطر، ويتكرر يومًا بعد يوم دون أن يتحرك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارًا آخر بمنيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقًا في شارع 3 متر، مما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له بالكامل البالغ ارتفاعه 4 طوابق، إضافة إلى انهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، مما أسفر عن مصرع طفلين، الأمر الذى يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات.

53 نائبًا يطالبون “المحاسبات” بفحص المنح والقروض والمشاريع الأجنبية بـ “البيئة”

تقدمت النائبة الدكتورة شيرين فراج بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طبقًا لنص المادة 346 من اللائحة، وموقع من 52 نائبًا، بشأن تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير يتضمن فحص المنح والقروض والاتفاقيات والمشاريع الأجنبية الخاصة بوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها، وهي جهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات، وبيان وضعها التنفيذي، مشيرة إلى بعض المشاريع على سبيل المثال لا الحصر: إدارة المخلفات الصلبة والتخلص من المخلفات العضوية الثابتة، وحماية البيئة للقطاع الخاص PPSI، والنقل المستدام، والنقل الحضري، وإعادة شحن الخزان الجوفي بالنوبارية الجديدة، والتحكم في التلوث الصناعي، والإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية في الإسكندرية، والدعم المؤسس لبروتوكول مونتريال، والمشروع التجريبي لاستبدال الشجارات، والكتلة الحيوية، والاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد الهيدروكلوروكربونية، وبناء القدرات لخفض الانبعاثات، والبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتحقيق إطار وطني للسلامة الإحيائية بمصر، والطيور المهاجرة، ودعم المحميات المصرية، واستراتيجية التنوع البيولوجي، وترشيد الطاقة في الصناعة.