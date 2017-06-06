البدري يستقر على الراحلين عن الأهلي

استقر حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الرياضي 2016/2017، مع اقتراب مسابقة الدوري من النهاية، حيث لم يتبق من عمرها سوى أربعة أسابيع، واستطاع المارد الأحمر أن يتوج اللقب رسميًّا للموسم الثاني على التوالي واللقب الـ39 في تاريخه.

وستضم قائمة الأهلي مع نهاية الموسم، بعد عودة المعارين، 31 لاعبًا، مما يضع الأهلي في أزمة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية صدور قرار من اتحاد الكرة بتخفيض قائمة الأندية بالدوري إلى 25 لاعبًا فقط.

وستكون قائمة الأهلي بعد عودة المعارين على النحو التالي:

حراسة المرمى شريف إكرامي، أحمد عادل، مسعد عوض، محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد حجازي، باسم علي، أحمد فتحي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، أحمد الشيخ، عمرو بركات، أحمد حمودي.

خط الهجوم: جون انطوي، عماد متعب، مروان محسن، عمرو جمال، محمد حمدي زكي، كوليبالي.

وعلمت «البديل» من مصدر مقرب من الجهاز الفني للشياطين الحمر، أن المدير الفني للأهلي قرر الاستغناء رسميًّا عن حارسه مسعد عوض وأحمد عادل عبد المنعم، حيث يرغب الأخير في الحصول على فرصة الظهور بعدما بلغ عامه الثلاثين، لكن ستكون فرصته في المشاركة بشكل أساسي صعبة في ظل تألق شريف إكرامي ووجود محمد الشناوي حارسًا ثانيًا، فيما طلب الأول من الجهاز الفني الرحيل مع نهاية الموسم من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي.

كما تبدو فرص مغادرة باسم علي، الظهير الأيمن للنادي، أقرب منها للبقاء بسبب إصاباته الكثيرة وعدم استفادة الفريق من خدماته طوال الموسم الجاري، كما أبدى البدري، عدم رغبته في استعادة محمد حمدي زكي والنيجيري جون أنطوي، المعارين، وعرضهما للبيع لعدم قناعته بما يقدمه الثنائي.

وتحيط الشكوك حول مصير الثنائي صالح جمعة، حيث صرح أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، بأن اللاعب لم يستغل الفرص التي حصل عليها، بالإضافة إلى عماد متعب، الحائر بين الرحيل عن الأهلي أو البقاء لموسم أخير يشارك فيه بدقائق قليلة.