الاقتصاد في أسبوع.. ارتفاع الاحتياطي النقدي.. و3.079 تريليون جنيه إجمالي الدين المحلي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: الدولار يواصل استقراره عند 18.05 للبيع، والبنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 31.125 مليار دولار، ويؤكد 079. 3 تريليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي بنهاية مارس الماضي، والبترول سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العالمية، والمالية تطرح أذون خزانة بـ 7. 12 مليار جنيه، وودائع البنوك تتراجع بنحو 114 مليار جنيه في فبراير الماضي، والتضخم يرتفع على أساس شهري بنحو 1.6% وينخفض على أساس سنوي 30.9% في مايو، ومصر جذبت 8.4 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ تحرير سعر الصرف.

الدولار يواصل استقراره عند 18.05

ما زالت أسعار العملات الأجنبية مستقرة أمام الجنيه بالسوق المحلية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 يونيو 2017، بعد قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وتركه للعرض والطلب، ووفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 31.125 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لـ 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017، مقابل 28.640 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، موضحًا ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو 2.485 مليار دولار عن الشهر الماضي.

المركزي: 079. 3 تريليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليبلغ 079. 3 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 654. 2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 7. 368 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مارس من العامل المالي 2016/2017.

سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العالمية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن قيام قطاع البترول بسداد نحو 2.2 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، مشيرًا إلى انخفاض حجم المديونيات إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتي سجلت 6.3 مليار دولار.

“المالية” تطرح أذون خزانة بـ 7. 12 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750. 12 مليار جنيه، أجل 182 يومًا بقيمة 5. 6 مليار جنيه بمتوسط عائد 20.373%، فيما بلغ أعلى عائد 20.481%، وسجل أقل عائد 801. 19%، أما أجل 364 يومًا بقيمة 250. 6 مليار جنيه فتم طرحه بمتوسط عائد 274. 20%، في حين سجل أعلى عائد 38. 20%، وأقل عائد 351. 19%.

ودائع البنوك تتراجع بنحو 114 مليار جنيه في فبراير الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، انخفض بنحو 114 مليار جنيه، ليصل في فبراير الماضي إلى 714. 2 تريليون جنيه، مقابل 828. 2 تريليون في يناير السابق له.

المركزي للإحصاء : ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 1.6%

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1.6% مقارنة بشهر إبريل السابق، كما زاد على أساس سنوي بنحو 30.9% مقارنة بشهر مايو 2016، موضحًا أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير إلى مايو 2017 ليبلغ 31.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وكشف أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنحو 1.9% مقارنة بالشهر السابق له، وعلى أساس سنوي زادت بنحو 41.6% مقارنة بشهر مايو 2016.

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 30.9% في مايو

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 30.9% في مايو لأول مرة منذ ستة أشهر، بعد أن كان معدل التضخم في المدن قد بلغ 31.5 % في إبريل و30.9 % في مارس، وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.

جذب 8.4 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ تحرير سعر الصرف

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية في تصريحات صحفية، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار في مايو، وبلغت 8.4 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو.