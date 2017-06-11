الإفراج عن نجل القذافي.. لتصعيده سياسيًّا أم الاستفادة من شعبيته؟

أثار قرار إطلاق سراح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، من سجن الزنتان بعد مكوثه فيه لسنوات، على خلفية مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه وحكمت محكمة في طرابلس عليه بالإعدام، جدلًا داخل الأوساط الليبية والإقليمية، لاسيما أنه جاء مع عدة تطورات تشهدها ليبيا، على رأسها تقدم الجيش الليبي في اتجاهات عدة، بالإضافة إلى جمود المشهد السياسي، الأمر الذي طرح تساؤلات عن ماهية هذه الخطوة في ذلك الوقت، وما مستقبل نجل الرئيس الليبي السابق في الحياة السياسية الليبية؟

وتم الإفراج عن سيف الإسلام من قِبَل كتيبة أبو بكر الصديق، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان، بناء على إصدار البرلمان الليبي قانون العفو العام، الذي يشمل سيف القذافي وعددًا من أنصار النظام السابق غير المتورطين في جرائم إرهابية بحق أبناء الشعب الليبي.

تحالف حفتر وسيف القذافي

ورغم قانونية الخطوة، يبدو بحسب مراقبين أن قرار العفو عن نجل القذافي وإطلاق سراحه وراؤه دوافع أخرى سياسية تتعلق بمستقبل ليبيا، حيث يتبادر إلى الذهن مباشرة بعد خطوة الإفراج، المكاسب التي سيحصل عليها كل فريق سياسي أو عسكري، وبينما لم تصدر تصريحات رسمية عن هذه الأطراف كافة تؤكد الخلفيات السابقة أن للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، الاستفادة الأكثر من تلك الخطوة.

وبالاضافة إلى التقارير التي تقول، إن الجهة التي أفرجت عن سيف الإسلام القذافي مرتبطة بشكل أو بآخر بالقيادة العامة للجيش، وتأخذ القرارات منها، خرجت معلومات أوروبية تتحدث عن أن هناك بوادر لتشكيل تحالف بين حفتر ونجل القذافي للتصدي لمشروع الإسلام السياسي والانفراد بالحكم، حيث أكد أستاذ الأكاديمية العسكرية الفرنسية العليا سان سير والخبير البارز في الشؤون الإفريقية برنارد ليوجان لصحيفة إزفيستيا الروسية، إنه يعتقد أن ابن معمر القذافي الأكبر سيف الإسلام سيحول ولاءه إلى حفتر وسيمده ذلك ببعض القبائل التي ستساعدة سياسيًّا وعسكريًّا ليكون الأقوى والأبرز على الساحة الليبية.

ويجمع سيف الإسلام وحفتر عامل مشترك وهو العداوة والكره الكبير لحركات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، والحركات المتشددة في ليبيا التي ظهرت إبان الثورة الليبية وعرفت باسم الثوار، ونجحت بمساعدة الناتو في إسقاط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، فبينما يحمل قائد الجيش الليبي حفتر على عاتقه تعهدات بالقضاء على هذه الحركات، يقول مراقبون، إن سيف الإسلام سيتكون أمامه حرب شرسة ضد هذه الجماعات التي تشارك بجزء منها في حكومة الوفاق، ففي يوليو 2016 قال محامو سيف الإسلام، إن موكلهم أفرج عنه بموجب عفو أصدرته السلطات الليبية المعترف بها في شرق البلاد، غير أن حكومة الوفاق الوطني الليبية سارعت وقتذاك إلى التشديد على أن هذا العفو الصادر لا يمكن تطبيقه على أشخاص متهمين بجرائم ضد الإنسانية مثل سيف الإسلام القذافي.

صعود سيف الإسلام

من جهتها قالت تقارير ليبية، إن أنصار سيف الإسلام القذافي بدأوا، على إثر العفو الصادر من البرلمان الليبي، ترتيب بيتهم الداخلي والتحضير لعودته إلى المشهد السياسي في ليبيا، من خلال إطلاق ما تعرف بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، حيث انخرطت في هذه الجبهة عدة قيادات وقبائل لأجل دعم نجل القذافي في المستقبل وترشيحه إلى الرئاسة.

وتقول تقارير، إن لدى سيف القذافي أنصارًا كثيرين بمنطقة الشرق الليبي، فبعد حوالي 6 أعوام على الثورة، مازالت تتمتع هذه الشخصية بشعبية بين أنصار ومؤيدي نظام والده، الذين عادوا في الفترة الأخيرة إلى الواجهة والنشاط، لاسيما مع رؤية إعلام ليبيا السابقة التي تحمل اللون الأخضر، وصور القذافي في عدد من الشوارع الليبية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا قبل شهور في بيان لها أنها تسعى إلى تحرير الوطن من سيطرة التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين والمرتهنة بالعمالة للأجنبي، وستعمل على بناء دولة وطنية ذات سيادة.

ورغم التحالف الذي كشفته بعض الصحف بين حفتر وسيف الإسلام، يبدو أن حفتر يستخدم سيف الإسلام لحشد مؤيديه فقط، وليس لصعودة سياسيًّا، حيث قال الجنرال الليبي في وقت سابق، إن لديه رأيًا آخر في سيف الإسلام، حيث اعتبر في مقابلة مع صحيفة إيطالية مطلع العام الحالي أن «سيف الإسلام القذافي لن يكون له مستقبل في ليبيا لأنه احترق سياسيًّا».