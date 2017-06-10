إيناسيو يستقر على الراحلين عن الزمالك

استقر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أسماء الراحلين عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ويسعى المدرب البرتغالي إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على لقب الدوري في نسخته المقبلة.

وبات الزمالك مطالبًا بالاستغناء عن بعض عناصره لإفراغ مكان للصفقات الجديدة التي يسعى في جلبها، وعلمت “البديل” من مصدر مقرب من الجهاز الفني للنادي الأبيض، أن إيناسيو، أبلغ مجلس إدارة ناديه بأسماء اللاعبين الذين يرى أنه ليس في حاجة إلى خدماتهم.

وجاء على رأس قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء أحمد جعفر وإسلام جمال، حيث قرر الأبيض منحهم الاستغناء الخاص بهم، ويمتلك الأول عرضَا من طنطا، فيما قرر الأخير العودة مجددًا إلى صفوف الإسماعيلي.

فيما توصل حسني فتحي، ومحمد ناصف، إلى اتفاق مع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السكندري ويبقى الاتفاق بين الناديين على المقابل المالي.

واقترب شوقي السعيد، من الانتقال إلى صفوف إنبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فيما بات أحمد دويدار، الذي انتهى عقده في ميت عقبة قريبًا من الانضمام إلى صفوف الأهلي.

وقرر أوجستو إيناسيو، إنهاء إعارة كل من خالد قمر، ويوسف إبراهيم الشهير بـ”أوباما”، وحازم إمام “الصغير” والاستفادة من خدماتهم خلال الموسم المقبل بعدما ترددت أنباء عن وجود بعض العروض لهذا الثلاثي.