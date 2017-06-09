إطار أفضل للاستثمار في إفريقيا

إن إمكانيات إفريقيا الاقتصادية الهائلة ليست بشيء جديد. غير أن صناع السياسات في جميع أنحاء العالم لم يحددوا حتى الآن الخطوات السياسية والاقتصادية التي يجب اتخاذها لتمكين إفريقيا من تحقيق هذه الإمكانية بالكامل. وهذا هو السبب في إطلاق رئاسة المجموعة 20 الألمانية مبادرة الشراكة الإفريقية للمجموعة 20.

وفي صميم هذا الجهد لتكثيف التعاون مع القارة، يكمن اتفاق المجموعة 20 مع إفريقيا، حيث تتيح هذه المبادرة لبلدانها المهتمة الفرصة لتحسين ظروف الاستثمار الخاص، بما في ذلك الهياكل الأساسية.

قال موقع بروجيكت ساندايكات إن هيكل الاتفاق واضح: فالبلدان الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع شركائها الثنائيين والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة المؤكدة في إفريقيا (مثل بنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي) ستعمل معًا على تطوير وتنسيق وتنفيذ تدابير مصممة لهذا الغرض خصيصًا. والهدف الرئيسي هو خفض مستوى المخاطر بالنسبة للاستثمارات الخاصة، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية وتعزيز المؤسسات. ومع مرور الوقت فإن الزيادة الناتجة في الاستثمار ستعزز النمو والإنتاجية، وتخلق فرص العمل، وترفع مستويات المعيشة، على النحو المتصور في برنامج الاتحاد الإفريقي لعام 2063.

وتابع الموقع: تعتمد المبادرة نهجًا جديدًا في السياسة الإنمائية الدولية. وبطبيعة الحال نحن لا نعيد اختراع العجلة. لكن طريقة التعاون والتنسيق بين الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلًا عن التزام البلدان الإفريقية، شيء جديد.

وأضاف الموقع: نحن ننظر إلى المبادرة كعملية طويلة الأجل، يحركها الطلب. وهي مفتوحة لجميع البلدان الإفريقية المهتمة بتحسين بيئتها الاستثمارية على أساس مستدام. لكن الأهم من ذلك أن صناع القرار هم البلدان الإفريقية نفسها. كما سيحددون ما يريدون القيام به لتحسين ظروف الاستثمار الخاص، ومع من يريدون التعاون، وبأي شكل. فلن تكون هذه المبادرة ناجحة إلا إذا “امتلكتها” البلدان الإفريقية.

وحتى الآن التزمت خمسة بلدان إفريقية – كوت ديفوار، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتونس – بالمشاركة الكاملة في برنامج العمل المشترك. وستنضم غانا وإثيوبيا إليها هذا الشهر.

وتعمل البلدان الملتزمة بمبادرة الشراكة الإفريقية والمنظمات المالية الدولية والشركاء الثنائيون معًا بشكل وثيق على تفاصيل الاتفاقات الخاصة بكل بلد. وفي اجتماع المجموعة 20 في بادن في مارس، أشار بعض الأعضاء – وكذلك البلدان غير الأعضاء في المجموعة 20 – إلى رغبتهم في أن يصبحوا شركاء ثنائيين. وستساهم الحكومة الألمانية أيضًا من خلال الإطار الثنائي – المسمى “بخطة مارشال مع إفريقيا” – الذي وضعته وزارة ألمانيا الاتحادية للتنمية الاقتصادية والتعاون.

غير أن مهمة ألمانيا الرئيسية تتمثل في الجمع بين المستثمرين من القطاع الخاص والبلدان الإفريقية معًا. وخلال انعقاد مؤتمر الشراكة القادم للمجموعة 20 في برلين في الفترة من 12 إلى 13 يونيو، ستقدم برنامجًا لهذه البلدان الإفريقية للتواصل مع المستثمرين من أجل تعزيز مشاركة القارة والقطاع الخاص. وستقدم بلدان الرابطة العناصر الرئيسية لاتفاقاتها الاستثمارية في اجتماع مع المستثمرين. كما ستحدد الصناعات الرئيسية ومشاريع البنية التحتية التي تسعى للحصول على أموال خاصة بها.

وبعد اجتماع برلين، ستبدأ مرحلة تنفيذ مبادرة الشراكة الإفريقية. وستقوم فرق البلدان المشاركة كذلك بتحديد تدابيرها المدمجة والنظر في معالم تنفيذها. وفي هذه المرحلة سيكون الحوار مع المستثمرين ذا أهمية خاصة، لأن مثل هذه المحادثات ستساعد البلدان الإفريقية على تحديد التدابير والوسائل التي تعتبر حاسمة في التعامل مع القطاع الخاص.

وأوضح الموقع أنه لكي تنجح هذه المبادرة، لا يمكن أن تركز على النتائج القصيرة الأجل، بل یجب أن تستمر حتى بعد رئاسة المجموعة 20 في ألمانیا في 2017/2018، وأن تدعمھا المجموعة 20 علی المدى الأطول. وستواصل ألمانيا، بطبيعة الحال، تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وسيتم إبلاغ المجموعة 20 بشكل منتظم بكيفية تطوير اتفاقيات الاستثمار.

والأهم من ذلك، ومن خلال إرسال إشارة إلى بلدان إفريقية أخرى، فإن التقدم المحرز في البلدان المشاركة سيحدد ما إذا كانت اللجنة الاستشارية ستصبح ناجحة لإفريقيا ككل. وإذا تعاونت جميع الأطراف المعنية – البلدان الإفريقية، والمنظمات الدولية، والشركاء الثنائيون، والمستثمرون – على نحو وثيق، فإن لدى اتفاق إفريقيا القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.