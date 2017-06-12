أصوات السماء| نصر الدين طوبار.. قيثارة الإنشاد

صاحب الصوت المرهف في الإنشاد، تشعر أنه ينشد بإحساسه وليس بصوته، لذلك استقرت أعماله في وجدان كل من سمعها، واستحق وبجدارة المكانة التي بلغها، هو الشيخ نصر الدين طوبار، الذي أثرى الإذاعة بالعديد من الأناشيد والابتهالات.

ولد الشيخ نصر الدين طوبار في عام 1920 بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، وكان يمتلك في طفولته صوتًا جميلًا لفت انتباه الجميع إليه، وعلى رأسهم والده، الذي قرر أن ينقله من المدرسة الخديوية إلى المدرسة الأولية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم، حيث بدأ وقتها نجمه في البزوغ وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية، فكان كل من يستمع إليه يثني على صوته.

نصحه الكثير من مستمعيه أن يتقدم إلى اختبارات الإذاعة بصوته الجهوري الرائع، ليستجيب لهم بالفعل، لكن الفشل كان حليفه لمدة ست مرات متتالية، ليكلل مجهوده بالنجاح في المرة السابعة ويعين قارئًا ومنشدًا بالإذاعة عام 1956 ليبدأ من هناك رحلته مع العالمية بالعديدي من الإنشادات التي لاتزال حية بيننا إلى يومنا هذا.

ظل الشيخ طوبار يواصل رحلته التعليمية حتى بعد تعيينه قارئًا بالإذاعة، ولم يكتف بذلك، إنما كان دائمًا من أنصار المدرسة التي ترفع شعار أن الابتهال أو الغناء ليس مجرد صوت حسن، بل هو تدريب صوتي على القراءة الصحيحة المتمكنة لفترات طويلة، بجانب دراسة المقامات الصوتية لخدمة عمله، ودائمًا ما كان مميزًا عن غيره، واكتسب قدرة فائقة على استخدام طبقات صوته لخدمة ما يقدمه، لذلك كان يقرأ بحسب حالته فإذا كان حزينًا يقرأ على مقام الصبا، وإذا كان في حالة الوجد يقرأ من مقام النهاوند أو البيان أو الحجاز، اتساقًا مع الحالة المزاجية.

عين الشيخ طوبار مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون، وقدم نحو 200 ابتهال منها «يا مالك الملك، ومجيب السائلين، وجل المنادي، والسيدة فاطمة الزهراء، وغريب، ويا سالكين إليه الدرب، ويا من له في يثرب، ويا من ملكت قلوبنا، ويا بارئ الكون، وما بين زمزم، ومن ذا الذي بجماله حلاك، وسبحانك يا غافر الذنوب، وإليك خشوعي، حين يهدى الصبح إشراق سناه، ويا ديار الحبيب، وقف أدبًا، وطه البشير، ولولا الحبيب، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ويحق طاعتك، وعدت إلى رحابك» وغيرها.

وبعد مهمته في إثراء مكتبة الإنشاد الديني فاضت روحه إلى بارئها في السادس من نوفمبر 1986، بعد أن أثرى المكتبة الدينية بالعديد من الأناشيد والابتهالات الدينية.