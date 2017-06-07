أبرز التطورات في سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا

تسابق الأندية الأوروبية الزمن من أجل توفير احتياجاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل الدخول في فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد 2017/2018، وأشعلت بعض الأسماء التي قدمت مردودا طيبا خلال الموسم المنتهي، الميركاتو الصيفي حيث تسعى العديد من الأندية للظفر بخدماتها وسيبقى المقابل المالي العامل الرئيسي لحسم هذه الصفقات لصالح أندية عن أندية أخرى.

ريال مدريد يرغب في إنهاء صفقة دي خيا

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني وبطل أوروبا، يرغب في إنهاء صفقة انتقال الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصالحه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رصد 65 مليون إسترليني للتنازل عن خدمات حارسه صاحب الـ26 عامًا، وعلى الرغم من المقابل المالي الكبير الذي طلبه النادي الإنجليزي فإن رغبة الملكي في إنهاء الصفقة ستدفعه لتوفير المال المطلوب من أجل إسدال الستار عن الصفقة.

وأوضحت ماركا، أن مانشستر يونايتد عرض على دي خيا، البقاء في ملعب “أولد ترافورد” مقابل رفع راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف إسترليني، ولكن اللاعب يرغب في العودة لموطنه وارتداء قميص النادي الملكي.

مورينيو يرغب في تدعيم وسط الشياطين

كشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة لدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في التعاقد مع البلجيكي نينجولان، لاعب وسط فريق روما الإيطالي.

نيانجولان، الذي تطور مستواه بشكل كبير مع الذئاب جعله واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية، رفض الحديث عن اهتمام الشياطين الحمر به، مشيرة إلى أنه يفضل عدم الحديث عن مستقبله والتفرغ للاستمتاع بعطلته في الوقت الحالي.

مورينيو يرغب في ضم مواطنه سانشيز

يعد البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني “بوندسليجا” صاحب الـ19 عامًا، أحد الأوراق التي يرغب جوزيه مورينيو، في ضمها إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الجاري.

اللاعب صاحب الـ19 عامًا، كان محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية قبل أن يستطيع الفريق البافاري الظفر به مقابل 30 مليون إسترليني خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يتأقلم بشكل كاف مع الكرة الألمانية.

صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أكدت أن النادي الإيطالي لن يمانع في رحيل لاعبه الشاب إلى صفوف مانشستر يونايتد في حالة قام الأخير بدفع المقابل المالي الذي أنفقه النادي الألماني عند تعاقده مع اللاعب.

لوكاكو يقترب من العودة

أبدى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، رغبته في العودة مجددًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وانضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف إيفرتون في عام 2014 قادمًا من صفوف تشيلسي اللندني مقابل 28 مليون إسترليني، قبل أن يتألق ويلفت الأنظار إليه بشدة.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أكدت أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق البلوز يرغب في إعادة لوكاكو، إلى ملعب ستامفورد بريدج من جديد، لكن الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ100 مليون إسترليني سيكون العائق أمام إتمام الصفقة.