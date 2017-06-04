40 مليون يورو تقرب صلاح من الدوري الإنجليزي

بات الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق روما، الناشط في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم، على بعد خطوة من العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ووفقًا لما نشرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي رفع العرض السابق الذي رفضه نادي روما والذي كانت قيمته 35 مليون يورو، إلى 40 مليون يورو للظفر بخدمات الجناح الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، قد أكدت هي الأخرى في تقريرها اليوم، أن مسؤولي ليفربول على ثقة من الحصول على خدمات لاعب الذئاب بعد رفع القيمة المالية للصفقة.

من جانبها قالت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، إن وكيل اللاعب صاحب الـ24 عامًا في طريقه إلى ملعب «أنفليد» لوضع الرتوش الأخيرة في عقد انتقال موكله إلى صفوف الريدز، وهو ما يفسر لماذا يشعر مسؤولو العملاق الإنجليزي بالثقة في انضمام اللاعب إليهم.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب وضع بعض الشروط الشخصية في عقده مع النادي، وأن كلاهما توصل إلى اتفاق دون الإشارة إلى القيمة المالية التي سيتقاضاها صلاح، لكن وفقًا لبعض التقارير التي سبق أن نشرتها الصحف الإنجليزية فإن صلاح سيتقاضى 90 ألف استرليني في الأسبوع.

وسجل صلاح مع ذئاب العاصمة خلال الموسم المنصرم 19 هدفًا منها 15 في مسابقة الدوري، إلى جانب صناعته 12 هدفًا وخلق 60 فرصة لزملائه في الفريق، مما جعله ضمن أكثر 10 لاعبين إبداعًا في الكالتشيو الإيطالي، وساهم بشكل كبير في تأهل فريقه للمشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، بعدما احتل الفريق وصافة جدول الترتيب خلف يوفنتوس حامل اللقب.

وحاول ليفربول، الذي أنهى موسم 2016/2017 في المرتبة الرابعة بالبريميرليج، ضم اللاعب في وقت سابق حينما كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري، قبل أن يتدخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالي والسابق لتشيلسي؛ ليحول وجهة اللاعب إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، قبل أن يرحل للدوري الإيطالي؛ ليصبح لاعبًا في صفوف فيورنتينا ومنه إلى روما.