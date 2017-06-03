هل يكون «أبطال أوروبا» الثاني عشر للريال أم الثالث لليوفي؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، صوب العاصمة الويلزية “كارديف” وبالتحديد نحو ملعب “ميلنيوم ستاديوم”؛ لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين الكبيرين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبًا، ويوفنتوس الإيطالي الباحث عن اللقب الثالث له في تاريخه.

مشوار الفريقين في البطولة

ريال مدريد:تواجد الفريق الملكي ضمن المجموعة السادسة بجوار أندية بوروسيا دورتموند الألماني، وليجيا وارسو البلولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، تأهل الريال لمرحلة خروج المغلوب بعدما حل وصيفًا في مجموعته برصيد 12 نقطة خلف بوروسيا دورتموند الذي تصدر المشهد برصيد 14 نقطة. واجه الريال فريق نابولي الإيطالي في دور الستة عشر، وتمكن من عبوره، بنتيجة 6/2 في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. والتقى الميرنجي في الدور ربع النهائي بفريق بايرن ميونيخ الألماني، وتمكن من عبوره، بنتيجة 6/3 في مجموع المباراتين. وفي نصف النهائي اصطدم بأتلتيكو مدريد الإسباني، وفاز عليه 5/1 في مجموع اللقاءين.

يوفنتوس:تواجد بطل إيطاليا ضمن المجموعة الثامنة بجوار أندية إشبيلية الإسباني، وليون الفرنسي، ودينامو زغرب الكرواتي، وتأهل فريق السيدة العجوز لمرحلة خروج المهزوم عقب تصدره لمجموعته برصيد 14 نقطة. واجه اليوفي فريق بورتو البرتغالي في دور الستة عشر، وتمكن من تخطيه، بنتيجة 3/صفر في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا. وواجه فريق برشلونة الإسباني في ربع النهائي، وفاز عليه بنفس النتيجة. واصطدم بفريق موناكو الفرنسي في نصف النهائي وفاز عليه 4/1؛ ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الريال.

طاقم التحكيم

يدير المباراة الحكم الألماني فيليكس بريش، ويعاونه كل من مارك بورش، ستيفان لوب، والحكم الرابع ميلوراد مازيتش، والمساعدين الإضافيين: باستيان دانكيرت، ماركو فريتز. وكان بريش أدار نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وبورتو، عام 2014، والذي أقيم في تورينو في إيطاليا.

الثانية عشر للريال أم الثالثة لليوفي؟

سبق لكلا الفريقين التتويج بالأميرة الأوروبية، ريال مدريد يعد صاحب الرقم الأبرز والذي يصعب معادلته، حيث يمتلك في جعبته 11 لقبًا، ويُمني النفس بعبور عقبة السيدة العجوز وحصد اللقب الثاني عشر له في تاريخه، في المقابل يبحث يوفنتوس عن لقبه الثالث في تاريخه، حيث سبق للفريق نيل اللقب في مناسبتين، وحل وصيفًا في ستة مناسبات أخرى.

اليوفي وحلم الثلاثية التاريخية

يُراود بطل إيطاليا حلم تحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، وحقق اليوفي لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلى جانب الفوز بلقب الكأس، ويأمل في التتويج بدوري الأبطال، ليكون ثاني فريق إيطالي، وثامن فريق أوروبي، يحقق الثلاثية.

رونالدو يأمل في تخطي ميسي

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا، ويأتي من خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الذي يأمل في تخطي “البرغوث” في موقعة الذهب برصيد 10 أهداف.