عمالقة أوروبا يتصارعون للظفر بجوهرة موناكو

اشعل الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق موناكو الفرنسي صاحب الـ18عامًا سوق الانتقالات الصيفية، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم المنصرم.

وقاد اللاعب الشاب فريق إمارة موناكو لتحقيق لقب الدوري الفرنسي بعد غياب دام نحو 17 عامًا، كما قاد فريقه للوصول إلى المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كليان مبابي، مع فريقه خلال الموسم المنقضي في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم 15 هدفًا احتل بها المركز السادس في ترتيب هدافي الليجا 1.

وتقدمت أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بعرض رسمي لضم اللاعب بلغت قيمته المالية 130 مليون يورو ليصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، اليوم الأحد، فإن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تحرك من أجل إقناع مواطنه بالانتقال إلى صفوف المدفعجية.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن النادي اللندني خصص ما لا يقل عن 100 مليون يورو للظفر بخدمات الشاب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن نظرًا لأن اللاعب لم يبلغ الـ18 عامًا لم يستطيع المدفعجية نقله إلى ملعب “الإمارات” لعدم التعرض لعقوبات من قبل الفيفا.

وأوضحت أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت في نهج سياسة جديدة وهي تخصيص الميزانية الأكبر لضم لاعبين من الطراز العالمي للنهوض بالفريق وإعادته للمنافسة من جديد أفضل من إنفاق هذا المال من أجل جلب عدد أكبر من اللاعبين دون تحقيق أي استفادة منهم.

وفي حال إتمام صفقة مبابي سيكون اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، بعد الألماني مسعود أوزيل، الذي جاء من ريال مدريد الإسباني لملعب الإمارات عام 2013 في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني.

كما يأمل فينجر، في ضم الجابوني بيير امريك اوباميانج، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما فشل أيضًا في الحصول على خدماته خلال الصيف الماضي.

وكان أوباميانج يأمل في الانتقال إلى ريال مدريد ولكن هذه الآمال قد انحسرت بعدما انسحب الريال من الصفقة وجمد مفاوضاته مع اللاعب ليصبح أرسنال الأقرب لضمه مقابل 60 مليون إسترليني.