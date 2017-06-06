صور| نقص السلع وارتفاع الأسعار.. «أهلا رمضان» بسوهاج تخدع المواطنين

علي الرغم من إعلان الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج عن إقامة وتجهيز 15 معرض “أهلا رمضان” بمختلف مراكز ومدن المحافظة قبل بدء شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن المواطنين، فإن المتجول في هذه المعارض من طما شمالا حتى البلينا جنوبا يجد أن المحافظة تسوق الوهم للمواطنين، وأن أسعار العديد من السلع بتلك المعارض تشبه أسعار مثيلاتها في السوق الحرة، كما أن أغلب المعارض تخلو من سلع تم الإعلان عن توافرها، في حين تغيب الرقابة والإشراف على تلك المعارض.

لم تقتصر مشكلات معارض “أهلا رمضان” بسوهاج على عدم وجود تخفيض حقيقي في الأسعار بل شملت سوء التنظيم، إذ أقيم معرض “أهلا رمضان” بطهطا على سبيل المثال في منطقة غير حيوية بشارع صلاح سالم خلف مبنى صيدناوى سابقا، فضلا عن عدم إحكام تصميمه حيث تتخلل الشمس إلى داخل المعرض فتصيب السلع والمنتجات المعروضة بالتلف، فضلا عن وقوف العارضين تحت حرارة الشمس ما جعل البعض منهم ينصرف، ولم يتبق سوى بعض منتجات البقالة من السكر والزيت والأرز والسمن النباتي.

ولا يختلف سوء تصميم معرض دار السلام جنوب شرق المحافظة في شيء عن معرض مدينة طهطا، حيث تسقط أشعة الشمس مباشرة فوق السلع والمنتجات الغذائية ما يعرضها للتلف والفساد.

وعلى خلاف تصريحات محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بتواجد كافة احتياجات الأسرة من لحوم طازجة ومجمدات وخضروات ومعلبات وياميش، يؤكد الواقع أن العامل المشترك في هذه المعارض هو خلو غالبيتها من هذه الأصناف.

مصدر بمديرية التموين بسوهاج، قال لـ”البديل” إنه لم يكن هناك اهتمام بمعارض أهلا رمضان من حيث التصميم وتوافر كافة السلع سوى في المعارض الموجودة في مدينة سوهاج وتحديدا معرض ميدان العارف، القريب من المحافظة وهو ما يعني احتمالية مرور المحافظ عليه في أي وقت، أما باقي المعارض فهي بعيدة عن أعين المسؤولين وخاصة المحافظ، لذلك لم يكن هناك اهتمام بها وقت الإنشاء أو بعد تشغيلها وفتحها أمام المواطنين.

من جانبه، قال أحمد حسين، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن أسعار السلع في معارض “أهلا رمضان” تقل عن مثيلاتها في الأسواق من 10% إلى 15% فقط حتى يجد التاجر أو العارض هامش ربح يعود بالنفع عليه، مشيرا إلى أن هناك رقابة دورية على المعارض المنتشرة بمختلف مدن المحافظة للتأكد من تاريخ إنتاج وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين، خاصة وأن المعارض أقيمت بالتعاون والتنسيق بين عدة جهات منها الرقابة الإدارية.