صراعات الشرق الأوسط تحرم الأطفال من التعليم (مترجم)

يشهد العالم الآن أعلى مستويات التشرد القسري، وما يشكله من أزمة في تعليم الأطفال، وإذا لم يرد العالم على هذه الأزمة من خلال إعادة بناء المدارس والجامعات، فإن دورة الإرهاب ستستمر، وتتنج عنها أحداث مثل التي وقعت في مانشستر.

يعلم الجميع أن التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية، والأهم من ذلك جودة التعليم التي يحصل عليها الفرد، فهي أساس التسامح والتعددية والأمن في المجتمع، ومن المهم أن نتذكر جيدًا حادث مانشستر في الأسبوع الماضي.

ببساطة الافتقار إلى التعليم هو محرك الأيديولوجيات المتطرفة، خاصة في عالم يوجد به الكثير من مناطق الصراع، وبالتالي هناك حالة ملحة أكثر من أي وقت مضى لجمع المساعدات المالية من أجل التعليم الذي يغذي الصغار بمهارات الصمود ورفض الكراهية والعنف.

في ليبيا وجنوب السودان وسوريا يعد تشريد الأطفال أمرًا شائعًا، وعادة حين يشرد الأطفال يحرمون من التعليم، مما يكون له عواقب وخيمة يمكن أن تنتج التطرف.

وفي الصراعات المسلحة اليوم تتعرض المدارس والمؤسسات الأخرى التي من المفترض أن تكون آمنة للأطفال والمعلمين للعنف، حيث وثقت الأمم المتحدة 84 هجمة على المدارس في أنحاء العالم عام 2016، والتي تسببت في مقتل نحو 69 طفلًا وجرح الكثيرين.

أصبحت المدارس أهدافًا للحرب، وأشار الائتلاف العالمي لحماية التعليم إلى سلسلة من الهجمات على المدارس في 21 بلدًا تعاني من الصراعات المسلحة وانعدام الأمن، ولم تكن هذه الهجمات صدفة، فقد كانت مخططة.

فشلت المنظمات المعنية في حماية المدارس والتعليم، وهذا الفشل يعرض العالم للخطر، حيث إن أزمة اللاجئين في سوريا وجنوب السودان وليبيا مجرد ثلاثة أمثلة على الصراعات التي تزيد من الأزمة الإنسانية.

وعندما ينشأ الأطفال في مجتمع فقير ومشرد، سينتج عن ذلك التطرف، عكس ما يتعلمه الأطفال في المجتمعات السوية من تسامح وكذلك الأفكار التي يقدمونها، وهذا يجعلهم أقل عرضة للاستخدام في الأعراض السياسية والدينية والعنيفة.

نحن جميعًا ملتزمون بإيجاد حل، حيث الاستثمار في التعليم وحق الأطفال في تعليم جيد وتعزيز ثقافة السلام لا العنف وتقدير التنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين. تخصيص ميزانيات محددة ومناسبة للتعليم يعد أمرًا هامًّا لمكافحة استراتيجية داعش.

ويسمح التعليم للمواطنين بالمشاركة الفعالة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين المحلي والعالمي. والنتيجة النهائية هي الديمقراطية والاستقرار الإقليمي.

في هذه اللحظة تعني أزمة اللاجئين أننا نواجه احتمال وجود جيل ضائع خسر أمام الأيديولوجيات المتطرفة مثل داعش، خسر من الصراع، وعزل عن الأدوار التي كان يمكن أن يتخذها في جعل بلدانه قوية مرة أخرى.

وهذا هو السبب في أن التعليم أثناء الحرب والصراعات والأزمات الإنسانية ليس مجرد “مكافأة”، فهو أمر ضروري، ويجب أن يكون جزءًا من التخطيط للأزمات منذ البداية.

في القانون الدولي تعد المرافق التعليمية من الأهداف المدنية التي يمنع المساس بها أثناء النزاعات المسلحة. ويشهد العالم الآن تشريدًا قسريًّا بشكل كبير.

وأحد أبسط الواجبات التي يجب القيام بها هو إبقاء المدارس والجامعات مفتوحة، والمعلمين في وظائفهم.

على السياسيين في العالم وضع خطة لهذه المشكلة، وتخصيص الأموال لمناطق الصراع واستخدامها لإعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير التعليم المرحلي وفرص التعليم غير الرسمية، وتدريب المعلمين لضمان جودة التعليم.

الحرب والصراع وانعدام الأمن اسباب تقف حاجزًا بين الأطفال والتعليم في مناطق الصراع، ويتحمل المسؤولون عن هذه الصراعات التي هي من صنع أيديهم ما يعانيه هؤلاء الأطفال.

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