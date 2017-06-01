زيادة حد الإعفاء.. 10% ضريبة على الـ600 جنيه شهريًا

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7 آلاف و200 جنيه، بعدما كانت 6 آلاف و500 جنيه سنويا، وتضمن قانون 5 شرائح يتم من خلالها تخفيض الضريبة.

الأولى المعفاة لمن يقل دخله عن 7 آلاف و200 جنيه في السنة، والثانية تتضمن خصم 10% لمن يزيد دخله على المبلغ السابق، وحتى 30 ألف جنيه، والثالثة، خصم 15% لمن يبدأ دخله من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألفا، والرابعة من ٤٥ ألفا حتى ٢٠٠ ألف تكون الضريبية ٢٠٪‏، والخامسة، أكثر من ٢٠٠ ألف، تكون الضريبة 22.5٪‏.

وجاءت التعديلات لتنص في المادة الأولى من القانون على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارًا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

واستبدلت المادة الثانية بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليصبح نصها: تخضع الضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص، باندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، وتحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

وتنص المادة الثالثة على: تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و 83 مكرر نصها المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.

وقال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الأسرة التي يبلغ دخلها دولار واحد؛ أي ما يوازي ٢٠ جنيها يومياً، ستدفع ١٠٪‏ ضرائب نهاية العام، في حين لايدفع الطبيب الذي يبلغ دخله 10 آلاف جنيه يومياً أي ضرائب، ومثله عشرات الآلاف من التجار والمحامين ومراكز الدروس الخصوصية والمقاولين وغيرهم، واصفا منظومة تحصيل الضرائب في مصر بالأكثر فشلاً وفساداً على الإطلاق.

وأضاف توفيق لـ”البديل” أن زيادة سعر الفائدة ٢٪‏ لم ينعكس معظمها على أصحاب الودائع، بينما زادت على المقترضين، وبالتالي لا تأثير لها على مكافحة التضخم كما يقول محافظ البنك المركزي، متابعا أن الغرض منها ليس سوى جذب المزيد من الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزانة، و”افتعال” زيادة في الاحتياطي النقدي، بحسب تعبيره، لكن الأثر الوحيد والواضح للزيادة في الفائدة، يكمن في زيادة عجز الموازنة بما لا يقل عن ٥٠ مليار جنيه سنوياً.

واستطرد الخبير الاقتصادي: “كان على الحكومة العمل على تحسين منظومة تحصيل الضرائب وفاقدها، الذي يبلغ ٥٠٠ مليار جنيه سنوياً، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي من الأطباء والمدرسين والمحامين والمقاولين والتجار، خصوصاً فى الريف الغارق في التعامل بالكاش، وغيرهم من محترفي التهرب الضريبى، وذلك مرتبط بتفعيل دور الجهاز القومي للمدفوعات وحصر المجتمع الضريبي بدقة، سواء غيرنا شكل العملة أم لا.