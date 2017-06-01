«داعش» يستعرض في أفغانستان.. هل يعوض خسائر سوريا والعراق؟

بين الحين والآخر، تتجه أنظار العالم لأفغانستان بسبب الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار فيها والعمليات الإرهابية، وفيما ينتظر الجميع اقترب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية (سوريا والعراق وليبيا)، بدا واضحًا أن التنظيم المتطرف بدأ يركز على مناطق أخرى، في خطوة تستهدف حشد أنصاره وإلهاء أعدائه عن معارك الشرق الأوسط.

ظهرت هذه الاستراتيجية في الهجوم الأخير الذي ضرب العاصمة الأفغانية كابول، وراح ضحيته 90 قتيلاً على الأقل معظمهم مدنيون، وجرح 400 آخرين، حيث هز الحادث العالم كله، لاسيما أنه وقع في الحي الدبلوماسي الذي يجمع أكبر عدد من السفارات والمقرات الدبلوماسية في بلد يعاني منذ سنوات من وضع أمني صعب.

والوقت الذي نأت حركة طالبان الأفغانية بنفسها عن الهجوم رافضة إياه، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي وقع بعد زرع عبوة ناسفة في سيارة كانت تستخدم لنقل المياه، بحسب المعلومات الأولية التي تم جمعها حول الحادث.

وبينما يواجه تنظيم داعش الإرهابي فترات صعبة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة سوريا والعراق، على خلفية الحملات العسكرية التي يقودها الجيشين السوري والعراقي، التي أدت إلى تقلص المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف، بالإضافة إلى الضربات التي تقودها مصر عليه في ليبيا، لم يجد التنظيم سوى أفغانستان التي تعتبر ملاذا آمنا للإرهابين وتربة خصبة لانتشار التنظيمات المتطرفة، للإعلان عن نفسه من جديد، في محاولة لترتيب أوضاعه بعد الحملات الشرسة عليه، التي قوضت حركته، ليواصل تنفيذ عمليات دموية في كابول، التي بدأ يظهر فيها منذ عام 2015.

ويؤكد مراقبون أن “داعش” يسعى إلى فرض وجوده في أفغانستان من خلال هجمات مروعة، فلم يكن الحادث الأخير، الأول من نوعه، حيث أعلن التنظيم في مارس الماضي، مسؤوليته عن هجوم على مستشفى عسكري في العاصمة كابول، أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً.

وجاء الهجوم الأخير في خضم معركة قوية ومستمرة بين حركة طالبان المتشددة وداعش، فخلال الفترة الماضية، يحاول التنظيم إثبات قدرته على البقاء في هذه المنطقة، التي تعد الملاذ الأخير له بعد طرد أغلب عناصره من سوريا والعراق، وزادت الحرب ضراوة مع طالبان في ولاية جوزجان شمالي البلاد، حيث قتل في أوائل الشهر الماضي أكثر من 90 مسلحا وأصيب عشرات آخرون بجراح خلال مواجهات عنيفة بين التنظيمين المتطرفين.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن حركة طالبان تظل التهديد الأكبر للحكومة الأفغانية لأنها الأكثر من حيث العدد والأفضل على الصعيد التنظيمي، ولها جذور أعمق في البلاد وهيكل سياسي أقوى، ولديها أيضا الكثير من النفوذ، لكنهم يرون أن قوة تنظيم داعش تزداد في شرق البلاد، لاسيما مع انشقاق بعض أفراد الحركة ودخول التنظيم في الآونة الأخيرة، لذلك يحاول داعش أن يثبت أقدامه في البلاد من خلال توسيع سيطرته على بعض المناطق وتنفيذ عمليات إرهابية أخرى لتشتيت الأمن.

ويتعرض داعش في الفترة الأخيرة لهجمات متواصلة من جانب القوات الأفغانية والولايات المتحدة، لاسيما في إقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان، وظهر ذلك في إطلاق واشنطن أم القنابل على أهداف لداعش، ومن هنا يفسر البعض الهجوم الأخير على منطقة السفارات الأجنبية كنوع من الرد الانتقامي على الهجمة الأمريكية ضد عناصره في أفغانستان، في وقت يتواجد فيه أكثر من 8 آلاف جندي أمريكي، جنبا إلى جنب مع 6 آلاف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجنود الدول الحليفة في أفغانستان.

​واختار تنظيم داعش توقيت وموقع الهجوم، للفت أنظار الجميع وإيصال رسالة يؤكد من خلالها أنه موجود وفي كل مكان وزمان، ولا يتقيد بأي موانع أو حدود، حيث يرجع أهمية الموقع الذي جرى فيه التفجير بأنه منطقة سفارات عديدة، ليهدف إضعاف الدعم الدولي المخصص لمساعدة الأفغان، كما أنه يظهر قدرة صانعي المتفجرات الكبيرة على خداع قوات الأمن.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن حجم الانفجار يخلق انطباعا بأن الحرب تزداد سوءا، وأنه لا أحد في مأمن منه، ويمكن أن تكون رسالة للقوات الأمريكية وواشنطن التي قبضت بقنابلها على أفغانستان مؤخرا، مؤكدة أن «خلال الأشهر الستة الماضية تردت الأوضاع الأمنية بأجزاء عديدة من البلاد؛ من قندوز في الشمال إلى هلمند بالجنوب، حيث انتشر نفوذ حركات التنظيمات الإرهابية».