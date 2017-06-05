بعد انسحابه من اتفاقية المناخ.. ترامب ليس محل ثقة (مترجم)

كان هناك العديد من الأحداث الهامة قبل بضعة أسابيع، من بينها زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، وتمكنه من إعادة العلاقات المتوترة مع حلفاء الرياض في الخليج، وأيضًا إسرائيل.

ولكن النصف الثاني من الرحلة، والذي كان إلى أوروبا أصبح بائسًا، حيث العلاقات مع القادة الأوروبيين وحلف الناتو، وعلاقة كل منهما مع روسيا، وصولًا إلى تغير المناخ، ما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للقلق الشديد من أن أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، أعلن ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وهو قرار يربك الاستراتيجيين الأمريكان المعنيين بهذا الملف.

قرار الانسحاب من اتفاق المناخ بجانب العلاقة مع حلف الناتو وأيضًا الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كل هذا تخلٍّ من القيادة الأمريكية عن المسرح العالمي.

وبعد قرار الانسحاب من اتفاق باريس، هل يشعر حلفاء ترامب الخليجيون والإسرائيليون بالثقة بهذا الرئيس كما كانوا قبل أسبوعين؟ وإذا كانوا لا يزالوا واثقين به، سنقدم سببين مهمين يوضحان لماذا لا ينبغي عليهم.

السبب الأول هو أن الرئيس يحرق التحالفات الدولية التي كانت بمثابة العمود الفقري للسلطة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب، وهذا سيؤثر على قدرة الولايات المتحدة على العمل في الشرق الأوسط.

في عام 2014، على سبيل المثال، شكلت الولايات المتحدة ائتلافًا من 69 دولة لهزيمة تنظيم داعش، والذي تضمن حرفيًّا كل دولة في أوروبا الغربية فيما عدا سويسرا.

وعلى أقل تقدير، فإن هذا الائتلاف أعطى شرعية للولايات المتحدة لشن حملة عسكرية أخرى في الشرق الأوسط، كما أن العديد من هذه الدول قدمت مساهمات ملموسة في الحملة العسكرية، منذ يومين قامت ثماني دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة والعراق بضربات جوية ضد داعش في العراق، و11 دولة أخرى فعلت نفس الشيء في سوريا، ويساعد هؤلاء الحلفاء والشركاء في تقاسم العبء المالي، فضلًا عن حملة تكلف 13.1 مليون دولار كل يوم لتنفيذها.

والآن حاول أن تتخيل إذا رغب الحلفاء أن يقوم الرئيس ترامب بجمع تحالف كبير والمشاركة في تقاسم الأعباء في الشرق الأوسط.

الشيء نفسه ينطبق على القضايا الدبلوماسية الصعبة مثل إيران، فقد تمكنت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من الحصول على موافقة كل عضو في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ألمانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بشأن استراتيجية لاستئناف تطوير البرنامج النووي الإيراني. وبغض النظر عن مزايا خطة العمل الشاملة المشتركة، كان هذا إنجازًا دبلوماسيًّا ملحوظًا، استكمله التحالف الذي بنته الولايات المتحدة للمساعدة في جلب القضايا الهامة على الطاولة.

مرة أخرى حاول أن تتخيل قدرة الرئيس على أن يفعل الشيء نفسه إذا بدأت إيران في الخداع، أو حاولت زيادة نشاطها في المنطقة.

قد لا يدرك الإسرائيليون والخليجيون تكلفة الأشياء التي يفعلها دونالد ترامب الآن، ولكن عليهم ألا يثقوا بترامب كما كانوا منذ أاسبوعين.

ثانيًا يمكن لترامب أن يتراجع عن اتفاقاته معهم في أي وقت، كما أن القيادة الآن في وزارة الخارجية على مستوى متوسط في ظل تخفيض ميزانية السفراء، وعلى القادة الخليجيين والإسرائيليين أن يعلموا بأن حالة الدفء الحالية مع ترامب لن تدوم طويلًا، وأن الأمر ليس سوى مسألة وقت.

المقال من المصدر: اضغط هنا