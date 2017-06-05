برشلونة بوابة دي ماريا للعودة إلى الليجا

يسعى فريق برشلونة وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا” إلى التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية، اليوم الاثنين، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب البارسا، يسعى لإقناع مواطنه بالعودة إلى الليجا مجددًا عبر بوابة برشلونة، حيث سبق للاعب أن مثل ريال مدريد الغريم التقليدي للبارسا قبل انتقاله للعب في الدوري الفرنسي.

ويرى إرنيستو فالفيردي، المدير الفني الجديد للبارسا، أن دي ماريا، البديل الأمثل للتركي أردا توران، الذي بات قريبًا من الرحيل عن قلعة “كامب نو” للعب في أرسنال الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

ويسعى خليفة لويس إنريكي إلى تدعيم صفوفه بقوة؛ من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني الذي فقده فريقه لصالح ريال مدريد، والعودة للمنافسة على لقب دوري الأبطال الذي هيمن عليه ريال مدريد في آخر عامين.

وقدم النجم الأرجنتيني موسمًا استثنائيًّا مع فريق العاصمة الفرنسية باريس، جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز وعلى رأسها برشلونة الإسباني.