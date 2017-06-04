بالفيديو.. «ريال مدريد» يقسو على «يوفنتوس» ويتوج بطلًا لأوروبا

توج فريق ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه، عقب تغلبه على فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ميلينيوم ستاديوم» بالعاصمة الويلزية «كارديف».

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 20 من أحداث شوط المباراة الأول، لم يستمر تقدم الريال كثيرًا حيث تمكن اليوفي من إدراك هدف التعادل بعد مرور سبع دقائق لينتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كشر الريال عن أنيابه مع بداية النصف الثاني من المباراة وبدا الفريق الأكثر رغبة في تحقيق الفوز، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق كاسيميرو، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مرور ثلاث دقائق من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليزيد الأمور تعقيدًا على بطل إيطاليا.

ووسط محاولات اليوفي لتقليص النتيجة تمكن البديل ماركو اسينسيو، من إضافة الهدف الرابع لبطل إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي أنتهت بفوز اللكي بأربعة أهداف مقابل هدف ويتوج بطلًا للقارة العجوز للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ونجح الريال في الجمع بين البطولة المحلية بالفوز بالدوري الإسباني والبطولة القارية بالفوز بدوري أبطال أوروبا في إنجاز لم يحققه الملكي منذ 59 عامًا وبالتحديد في عام 1958 حينما تمكن من الفوز بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا.

في المقابل تكرست عقدة نهائي دوري أبطال أوروبا لدى جماهير يوفنتوس حيث خسر الفريق اليوم، النهائي السابع في تاريخه وتمكن من التتويج باللقب في مناسبتين فقط.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن يجرد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من لقب هداف مسابقة دوري الأبطال حيث كان يتصدرميسي، قبل مباراة اليوم جدول الهدافين برصيد 11 هدف بفارق هدف عن صاروخ ماديرا، الذي تمكن من تخطيه بتسجيله هدفين في مرمى الحارس الإيطالي بوفون.

أهداف المباراة