الليلة.. الأهلي يسعى لصدارة المجموعة على حساب الوداد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والقارة السمراء في الحادية عشر مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، صوب مدينة الإسكندرية لمتابعة قمة الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

يحتل الأهلي صاحب الضيافة في مباراة اليوم، المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف زاناكو متصدر جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد تغلبه على القطن الكاميروني أمس، بنتيجة 2/1، بينما يحتل فريق الوداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي القطن في المركز الأخير دون أي نقاط.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه حسام البدري، إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور في موقعة برج العرب، من أجل تحقيق الفوز على فريق الوداد واستعادة صدارة المجموعة من بطل زامبيا، ويخشى الأهلي سيناريو النسخة الأخيرة التي توج بها صن داونز بطل جنوب إفريقيا حينما فشل في تحقيق الفوز على الوداد في مصر وحقق نتائج مخيبة أطاحت به مبكرًا من البطولة.

ويدير المباراة الحكم الدولي التونسي يوسف السرايري، ويعاونه أنور هميلا وسعد مروان، ونصر الله جوادي، حكمًا رابعًا، والسوداني أسامة عطا، مراقبًا للمباراة، والنيجيري إبراهيم موسى، منسقًا.

المواجهات السابقة للأهلي مع الأندية المغربية

التقى المارد الأحمر مع الأندية المغربية من قبل 17 مرة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 ومُني بـ4 هزائم. وخلال تلك المواجهات، التقى الأهلي مع الوداد في 4 مباريات؛ تمكن من الفوز في مواجهة وحيدة وكانت خارج ملعبه وفرض التعادل نفسه في الثلاث مباريات الأخرى، وسجل الأهلي في شباك الأندية المغربية 19 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، سعد الدين سمير، رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، عبدالله السعيد، ميدو جابر، مؤمن زكريا.

في الهجوم: جونيور أجايي.