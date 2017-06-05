العمالة المصرية في قطر.. انتظار وترقب

أثار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مخاوف الكثير من المصريين العاملين في قطر، وتشهد وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حالة طوارئ لمتابعة أوضاع العمالة المصرية، وقامت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بالتواصل مع المهندس محمد العراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات.

وأكدت مكرم، حسب بيان لها،أنها اطمأنت على أحوال المصريين بقطر حيث أكد رئيس الجالية أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم، واطمأنت الوزيرة على وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التي لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من المصريين في العودة، ونقلت مكرم تحياتها إلى الجالية المصرية بقطر، مؤكدة أنها تتابع شخصيا الموقف أولا بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك.

وخصصت وزارة الهجرة خطا متصلا بمكتب الوزيرة مباشرة برقم 33036436 لبحث شكاوى المصريين بقطر، إضافة إلى الخط الساخن رقم 19787.

وقال ناصر إسماعيل، رئيس رابطة المصريين في قطر، إنه إلى الآن لم تصدر بيانات رسمية بشأن العمالة المصرية بقطر، باستثناء بيان وزارة الخارجية في بداية اليوم، موضحا أنه لا توجد أية قرارات تؤثر على حياة المقيمين داخل قطر، وأن وضع العمالة طبيعي جدا حتى الآن.

وأوضح أن تقديره للموقف يشير إلى أن السلطات القطرية لن تتخذ إجراءات ضد المصريين لأسباب عديدة بينها أن المصريين ضاربون في جذور المجتمع وفي كل المهن ولو تم ترحيلهم سوف تتأثر مؤسسات كثيرة، وقال: حتى لو افترضنا جدلا حدوث ذلك فإنه سيتم على مراحل وفترات زمنية تتعدى السنوات، وأرى أنه من المبكر وضع تكهنات للموقف وعلينا الانتظار.