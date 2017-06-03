الجبلاية تطيح بأحلام فرق الصعيد في دوري الدرجة الرابعة

في واقعة تمثل ظلمًا لفرق الدرجة الرابعة بالمخالفة للشروط واللوائح، قرر مجلس اتحاد الكرة المصري إقامة مباريات فاصلة بين متصدري دوري الدرجة الرابعة بكل محافظة؛ لتصعيد الفائز رغم أن لوائح المسابقة تجعل صعود الفرق المتصدرة مباشرًا لدورى الدرجة الثالثة.. القرار التي اتخذه مسؤولو الجبلاية حرم ما يقرب من 12 محافظة من صعود فرقها المختلفة، بالإضافة إلى حرمانها من العائد المادي والدعم المتوقع لفرق الدرجة الثالثة.

وكانت أندية الدرجة الرابعة قد بدأت المسابقة في نوفمبر الماضي، وتكبدت خزينة تلك الأندية آلاف الجنيهات نظير المشاركة، أملًا فى التعويض المالى حالة الصعود، وهو ما لم يحدث.

وقال أبو الجود حسن, رئيس مجلس إدارة مركز شباب باروط ببني سويف، لـ “البديل”: اشتركنا في مسابقة القسم الرابع، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم, حيث إننا قمنا سابقًا بتشييد ملعب بالنجيل الطبيعي على نفقة مركز الشباب, وورد للمركز بتاريخ 25/6/2016 شروط القيد بدوري القسم الرابع 2016/2017 وقمنا بدفع الرسوم المطلوبة للاشترك، وقمنا بقيد جميع اللاعبين بالاتحاد، استعدادًا لبدء الموسم بنفس الشروط كما هو متبع في السنوات الماضية.

وأوضح أن الصعود في المواسم الماضية كان يتم عبر صعود أول كل محافظة من القسم الرابع إلى القسم الثالث مباشرة، وبالتالي يكون هناك ممثل لكل محافظة, وفؤجئنا بتاريخ 20/11/2016 وبعد قيامنا بقيد اللاعبين ودفع الرسوم المقررة بورود فاكس آخر، وهو مصدر الظلم وبه القرارات غير المدروسة, وكان يجب على الاتحاد إرسال تلك الشروط قبل دفع رسوم الاشتراك ورسوم قيد اللاعبين.

وتابع: حصلنا في نهاية مسابقة دوري الدرجة الرابعة على المركز الأول، وقام اتحاد الكرة بإرسال فاكس آخر لتحديد موعد لإقامة مباراة فاصلة بين متصدري المسابقة بمحافظتي بني سويف والمنيا, وقمنا بإرسال العديد من الفاكسات والشكاوى للاتحاد، ولم يرد علي طلبنا لانشغاله بدورى الأضواء والشهرة, متسائلًا: كيف تحرم محافظة من صعود ممثلها لدورى الدرجة الثالثة بعد حصولها على المركز الأول المؤهل للصعود طبقًا لشروط الموسم السابق حتى تاريخ ورود الفاكس الأخير لاتحاد الكرة؟

وحصلت “البديل” على نسخة من الفاكس المرسل من الاتحاد المصري لكرة القدم والموجه إلى الأندية ومراكز الشباب المشاركة بمسابقة دورى الدرجة الرابعة والمتضمن نظام وشروط المسابقة، وتنص مادته الثالثة على قيام الأفرع بإقامة المسابقة (دوري الدرجة الرابعة)، ويمكن تقسيم الأندية إلى مجموعات لتخفيف العبء عن الأندية، بشرط أن يتم تحديد ترتيب الفرق على الأقل من الأول وحتى الرابع بعد نهاية المسابقة، ويحدد الاتحاد عدد الفرق الصاعدة إلى القسم الثالث لموسم 2017/2018 طبقًا لعدد الفرق المشاركة مشاركة فعلية في المسابقة حتى نهايتها.